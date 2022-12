Morgan, dopo anni viene fuori perché ha abbandonato Amici: “Un caso di mobbing” | accuse pesantissime

Vi ricordate Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, come insegnante di Amici, il programma di Maria De Filippi? La verità sul suo abbandono ha scatenato mille polemiche. Ecco che cosa è successo veramente. Marco Castoldi, in arte Morgan, è un personaggio della musica italiana davvero unico. Lui è cantautore, musicista, compositore, e si differenzia dagli altri per un carattere piuttosto eclettico. Basta pensare che alla sua ultima partecipazione a Sanremo sul palco dell’Ariston si è scatenato il panico quando Morgan ha improvvisato una canzone contro il suo compagno d’avventura Bugo. Venendo alla sua vita privata, sappiamo che stato legato sentimentalmente per diversi anni con l’attrice Asia Argento con la quale ha avuto la sua prima figlia. La sua carriera è ricca di successi in quanto cantautore e personaggio televisivo, ha partecipato a diversi programmi di alto calibro della televisione italiana tra cui Amici, il programma di Maria De Filippi. Morgan è stato un insegnante di canto della 17ª edizione finché non ha abbandonato. Il suo allontanamento ha scatenato moltissime polemiche e ad annunciarlo è stata la stessa padrona di casa Maria De Filippi. Il motivo per cui Maria ha allontanato Morgan dal programma è piuttosto grave: la conduttrice parla di insulti, accuse e teoriecomplottiste da parte del cantante: “Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l’uscita di Morgan da Amici. È vero e lo considero un mio fallimento[…] dopo una lunga e vana attesa di un incontro con gli autori e con chi gestisce la produzione, tutto è degenerato. Da lui sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci”. Secondo la De Filippi, Morgan non è adatto a ricoprire il ruolo di insegnante nella scuola di Amici, dove giornalmente ci si confronta con giovani ragazzi. “È un musicista e sa tanto di musica, doti eccezionali per ricoprire, credevo, il ruolo di Coach capitanando una delle due squadre che si fronteggiano durante la fase serale di Amici. E ho sbagliato. Non nel riconoscergli queste prerogative perché le ha, ma perché ho creduto che potessero bastare, non valutando che avrebbe anche dovuto ricoprire un altro aspetto purtroppo altrettanto necessario: corrispondere alle esigenze dei ragazzi”. Durante la 17ª edizione i giovani in gara si sarebbero lamentati del loro insegnante in quanto voleva imporsi troppo. La situazione era degenerata dal punto che i ragazzi hanno chiesto “una soluzione immediata, disposti, uno di loro con certezza, anche a lasciare il programma pur di non dover più avere obbligatoriamente Morgan come coach. Si sono sentiti non compresi, mai esaltati non nelle loro doti perché non sanno nemmeno se le hanno, ma nello spirito di entusiasmo inteso come tensione positiva, e di fiducia con cui si vorrebbe e dovrebbe affrontare il palco del serale e la gara”. padrona di casa infatti parla di episodi di mobbing. La campana di Morgan, è totalmente diversa da quanto raccontato da Maria. Il cantautore fa accuse pesanti al programma di Mediaset e alladi casa infatti parla di episodi di

“Mi ha impedito di fare musica.[…] mi hanno impedito di raccontare le canzoni. Di andare in scena. Mi hanno indebolito, depotenziato impedendomi di fare quello che c’era sul contratto”.

“Questi me li hanno scritto loro. Me li hanno messi in mano di nascosto. E poi loro sono quelli che mi odiano e mi rifiutano come direttore artistico? Non è vero niente. Maria De Filippi si è inventata e costruita televisivamente la lite. Lei mi fomentava per litigare con loro. Quindi… è mobbing”.