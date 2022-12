Cristina D’Avena, dopo il successo arriva l’incolmabile vuoto: “É tutta colpa mia” | non si torna più indietro

Siamo abituati a vedere Cristina D’Avena sempre sorridente mentre porta allegria nelle case degli italiani. In realtà però, dietro il suo sorriso, si nasconde una grande mancanza, trasformatasi in sofferenza. Ne ha parlato in un’intervista molto intima, ecco cosa ho detto.

Cristina D’Avena, l’enorme vuoto

Cristina D’Avena nasce a Bologna nel 1964 e la sua carriera inizia in tenerissima età: aveva solo tre anni e mezzo quando ha cantato per la prima volta Il valzer del moscerino allo Zecchino d’oro. Dopo quella canzone la sua carriera prende il volo e continuerà per più di quarant’anni. Incide la sua prima sigla per un cartone animato nel 1981.

Tutti la conosciamo per essere la cantante delle sigle dei cartoni animati. Tra le più celebri canzoni c’è sicuramente quella dei Puffi o Kiss me Licia.

Riguardo la sua vita privata, Cristina D’Avena è sempre stata molto schiva e riservata. Nonostante questo sappiamo che ha un fidanzato, o meglio un compagno per la vita: si tratta di Massimo Palma, titolare e responsabile di un’agenzia di spettacolo.

Siamo abituati a vedere Cristina sempre sorridente e positiva, ma in realtà ha un grande vuoto nella sua vita che le provoca enormi sofferenze. Non è solita a parlarne, ma in un’intervista molto intima ha rivelato cosa la fa soffrire veramente.

Si tratta della mancanza di un figlio: infatti, nonostante abbia un compagno fisso, Cristina D’Avena non è mai diventata mamma, e la mancata maternità è motivo di grande sofferenza per lei, che avrebbe tanto desiderato diventare genitore. Nella confessione fa un mea culpa molto toccante, ammettendo di aver perso di vista gli anni che passavano:

“É stata tutta colpa mia – confessa – Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso”, ha spiegato nel corso di un’intervista ai microfoni di ‘Intimità’.

“Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano”.

Le sue parole sono strazianti e hanno toccato i cuori dei suoi fan, che non credevano Cristina soffrisse così tanto per questo.

Purtroppo, a volte una carriera di successo preclude la vita genitoriale: infatti con tutti gli impegni che hanno i Vip, spesso devono rinunciare a delle cose.

Sono molti i volti noti dello spettacolo ad aver avuto una carriera di successo, ma non essere diventati genitori, tra questi rientra Cristina D’Avena che purtroppo soffre molto di questo e si attribuisce le colpe.