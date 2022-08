Cristina D’Avena, il suo cambiamento è allucinante. Il prima e il dopo è da non credere | foto

Quella di Cristina D’Avena è una voce che ha fatto cantare intere generazioni. L’amatissima cantante è riconoscibile alla prima nota. Ma vediamo quanto è cambiata dall’inizio della sua carriera ad oggi.

Tra il caffè della Peppina, gatti neri e amori nati sul campo da pallavolo… La voce cristallina di Cristina D’Avena ha ravvivato l’infanzia di molti e continua a far sognare i bambini di ieri e di oggi.

La cantante ha iniziato la sua carriera nel 1968 con la partecipazione al famoso programma Lo Zecchino D’Oro, per poi incidere 13 anni dopo la sigla del cartone animato “Pinocchio”. Vediamo insieme il cambiamento nel corso della sua carriera di successo.

Cristina D’Avena, il cambiamento negli anni

A soli 3 anni, Cristina D’Avena debutta al famoso talent Lo Zecchino D’Oro, in cui si presenta cantando il brano “Il valzer del moscerino”.

Il successo arriva subito grazie alla partecipazione in qualità di attrice nella serie tv Love Me Licia, nella quale Cristina interpreta la protagonista Licia. Dato il successo, alla prima stagione faranno seguito Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia, in onda su Italia 1.

Cristina D’Avena ancora oggi è riconosciuta come la regina delle sigle dei cartoni animati, che hanno tenuto compagnia a bambini, genitori e nonni. Il successo la porta a tenere numerosi concerti nei maggiori palazzetti italiani, come il PalaTrussardi di Milano, dove accorrono in 20mila a guardarla.

Oltre la carriera da cantante, Cristina D’Avena coltiva quella da conduttrice, tantoché nel 1989 presenta lo speciale di Capodanno 1989 di Canale 5 insieme a Assieme a Gerry Scott, L’allegria fa 90, e quello del 1990, Evviva l’allegria.

Ma la D’Avena non si limita a cantare e condurre, infatti scrive anche due libri dedicati al suo pubblico preferito, i bambini: “Le fiabe di Fata Cri: Fata Cri e i draghetti pasticcioni” e “Le fiabe di Fata Cri: Fata Cri e il ballo degli scoiattoli”.

Cristina D’Avena prima e dopo il successo

Nel 2009 incide il disco natalizio “Magia di Natale”, commercializzato poi attraverso i settimanali Tv Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna. In copertina una sua foto, che ritrae una donna sicura di sé, in un aderente abito rosso.

Come la sua voce, ancora oggi, Cristina D’Avena dimostra di avere un fascino intramontabile. La cantante, infatti, si mostra sui social consapevole della sua bellezza a 57 anni portati splendidamente, è allucinante pensare che sembra non essere praticamente cambiata. In una delle ultime foto su Instagram si mostra ai suoi fan in bikini, mentre trascorre una piacevole giornata in barca a vela.