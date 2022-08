Vergogna a Buckingham Palace: “Non è mio figlio”. Proprio lui ripudiato e disconosciuto

Gli scandali a Buckingham Palace sembrano non avere mai fine. I reali inglese tremano ancora dopo un nuovo terremoto mediatico che umilia la Regina. Vediamo i dettagli.

La famiglia reale inglese è ancora al centro del gossip questa volta per un nuovo assurdo scandalo. La regina è furibonda e annuncia l’uscita di scena di un reale. L’uomo perde ufficialmente il titolo e l’entourage cambia aspetto, la regina Elisabetta questa volta non transige: non è più suo figlio.

E da gennaio 2020 quando il nipote prediletto di Elisabetta, Harry, ha deciso insieme a sua moglie, Meghan Markle, di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi in America terra d’origine dell’ex attrice divenuta principessa e di conseguenza rinunciare agli obblighi, che la monarchia più famosa del mondo non riesce a trovare pace.

Uno scandalo dopo l’altro sembra inseguire Buckingham Palace e i reali facendo storcere il naso ai suoi innumerevoli sudditi che si affidano al giudizio della regina.

Adesso arriva, però, l’umiliazione più grande. Elisabetta è costretta a ripudiare uno dei suoi figli per cercare di salvare l’immagine della monarchia agli occhi non solo degli inglesi ma anche di tutto il mondo. Dopo alcune sconcertanti rivelazioni è impossibile nascondere la verità, una verità che potrebbe mandare a rotoli il lavoro svolto in questi 70 anni di Regno da parte della Regina Elisabetta.

Cosa sta succedendo a palazzo? Qual è l’incredibile segreto a lungo celato da uno dei più importanti reali venuto a galla solo adesso e che comprometterebbe l’intera esistenza e la monarchia? Ecco la verità.

La Royal Family lo caccia via. Ecco chi è

Si tratta del terzogenito della Regina Elisabetta e il compianto Filippo di Edimburgo e fratello del più celebre Carlo d’Inghilterra, futuro erede al trono. Il suo nome è Andrea padre delle sorelle Beatrice ed Eugenie ed ex marito di Sarah Ferguson. Andrea di York è al centro di uno scandalo che lo ha portato ad essere completamente diseredato dalla sua famiglia.

Il duca, in primis, è stato accusato di frode e come se non bastasse ha ricevuto una denuncia anche da una giovane ragazza di diciassette anni dal nome Virginia Giuffre di violenza sessuale.

Inoltre, la sua amicizia storica con il predatore sessuale Jeffrey Epstein e la sua compagna ha compromesso la sua immagine e lo ha portato ad essere escluso dai doveri reali per sempre. La Regina Elisabetta, a seguito di queste problematiche, ha deciso di non includerlo più tra i membri della casa reale e lo ha cacciato da Palazzo.

Andrea di York non ha più cariche militari ed è ormai considerato come un privato cittadino che non gode del titolo di Altezza Reale e di nessun tipo di onero aristocratico. La salute della Regina Elisabetta sembra essere sempre più precaria e la fuga di notizie circa il comportamento scorretto e indegno del duca di York ha contribuito a peggiorare la sua situazione.

Ed è per questo che Andrea è fuori dalla famiglia ormai distante da ogni impegno con grosso dispiacere delle sue figlie. Questa è l’unica soluzione possibile per salvaguardare i propri sudditi e il grido ultimo del regina è “Non è più mio figlio”.