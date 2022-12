Anna Oxa contro Loredana Bertè, è guerra: “Dici solo ca**ate”, perché le due si odiano? Ecco la verità

Tra Anna Oxa e Loredana Bertè non scorre affatto buon sangue e i fan delle due lo sanno bene. Ma come mai si odiano così tanto? Dopo l’annuncio della partecipazione della Oxa a Sanremo 2023 è scoppiato il caos sul suo litigio con la Bertè. Ma cosa è accaduto?

Un periodo di fuoco per Anna Oxa, che si ritrova protagonista dei giornali di gossip nonostante abbia più volte ripetuto di non amare quel mondo. Si parla di un brutto litigio con Loredana Bertè, sua collega: le due si sono attaccate duramente e l’episodio non è di certo passato inosservato.

La cantante di origini baresi è tornata sotto le luci dei riflettori dopo tanti anni di progetti secondari. I fan non l’hanno mai abbandonata ovviamente, ma le sue apparizione in televisione si sono fatte sempre più rare, fino a scomparire del tutto. Adesso è tornata in gran forma per partecipare al Festival di Sanremo.

Anna Oxa contro Loredana Bertè: i motivi

Una delle ultime apparizioni importanti risale al 2016, quando Anna Oxa era giudice di Amici di Maria De Filippi insieme a Loredana Bertè. Durante una delle puntate le due si sono accapigliate ed è scoppiato un putiferio in studio. Tutto a causa della cover di Elodie di “Gli uomini non cambiano”, che ha scatenato il caos.

Dopo l’esibizione la Oxa ha voluto ricordare Mia Martini, scomparsa nel 1995 in circostanze ancora non del tutto chiare. “Mia Martini è stata massacrata dal giudizio e dalla cattiveria e non per quello che faceva. È importante la sua esperienza per capire che ogni volta che usate un giudizio cattivo su qualcuno, si finisce con massacrare le persone come hanno fatto con Mimì” ha detto la cantante.

La Bertè però non ha apprezzato l’opinione della Oxa su sua sorella e le ha risposto duramente: “Non c’entra un ca**o il giudizio, è l’ignoranza che l’ha uccisa, perché dicevano che portava iella. Elodie l’ha fatta rivivere, questo è stato un grande omaggio alla memoria di mia sorella” ha esclamato.

La cantante è ancora giustamente molto arrabbiata per quello che è successo e per la sofferenza che sua sorella ha dovuto affrontare. Ma come mai c’è così tanto astio tra lei e la Oxa? In verità sembra che il suo sfogo sia dipeso soltanto dall’importanza del momento, anche se già dalle prime puntate le due si sono trovate spesso in disaccordo e sono finite a discutere.

Il pensiero di Anna Oxa su Mia Martini è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la Bertè si è sfogata, arrabbiandosi per la memoria di sua sorella e attaccando la collega senza pietà.