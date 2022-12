Gianluca Vialli è grave: “Ha sofferto tanto”, le parole che non avremmo voluto sentire, il dramma tra le lacrime

Marino Bartoletti ha parlato di Gianluca Vialli e si è commosso raccontando delle sue condizioni attuali. Ne ha parlato a Oggi è un altro giorno, intervistato da Serena Bortone, che gli ha chiesto di Vialli e di come stesse. Purtroppo Bartoletti non ha retto ed è scoppiato.

Gianluca Vialli non sta bene: ce lo dice Marino Bartoletti tra le lacrime, ricordando il giocatore al quale è tanto legato. È successo a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, quando il giornalista ha risposto alla domanda “Come sta?” della conduttrice. Nel mondo dello sport c’è molta preoccupazione dopo la notizia della malattia.

Marino Bartoletti non ha parlato molto dell’amico Gianluca Vialli: l’emozione era troppa. L’intero mondo calcistico e non solo si è stretto attorno alla famiglia dell’ex calciatore e dirigente della nazionale, sperando che le sue condizioni migliorino. Il quadro clinico però è complesso.

Gianluca Vialli “Non sta bene”

L’ex giocatore infatti è stato colpito da un cancro al pancreas contro il quale combatte dal 2017, anno in cui gli è stato diagnosticato. A metà dicembre aveva annunciato la sospensione del suo lavoro di allenatore e capo della delegazione della nazionale proprio per via delle sue condizioni che sono peggiorate in breve tempo.

“Io ho paura di morire” aveva rivelato qualche tempo fa in un’intervista ad Alessandro Cattelan. “Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato di poterlo scoprire la malattia, non è esclusivamente sofferenza, ci sono momenti bellissimi. Mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita”.

Vialli è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Londra, per essere seguito dalla migliore equipe di medici. Ora è sotto medicazione, ma le conseguenze delle medicine stanno avendo pesanti ripercussioni sul suo fisico e la famiglia è preoccupata.

Marino Bartoletti ha avuto solo parole d’affetto per lui. “È il giocatore più gentile che abbia conosciuto in vita mia di una dolcezza straordinaria. Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua gentilezza” ha dichiarato commosso, senza scendere in dettagli sulle sue condizioni.

Francesco Oppini, ospite fisso della trasmissione, ha confermato le parole del giornalista. “Per merito di mia madre, conosco Vialli da quando ero un ragazzino. Quello che dice Marino è giusto. È molto umile, quasi come se c’entri poco con i trofei che ha ottenuto ma è stato un grande giocatore, un grande vice in panchina ma soprattutto un grande uomo e un grande capitano” ha confessato, anche lui col cuore in gola.