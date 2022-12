Giancarlo Giannini insieme a lei a 17 anni, adesso tra le donne più amate della tv, è bellissima!

Nella foto in copertina aveva solo 17 anni: riuscite a riconoscerla? Si tratta di una delle donne più amate della televisione italiana, irriconoscibile rispetto a oggi. Tutti l’hanno vista in tv ma non è semplice riconoscerla qui: ecco di chi si tratta.

Una foto storica di Giancarlo Giannini ritratto con una donna bellissima e tanto amata dagli italiani. Si tratta di una foto di grande valore, una delle poche in cui i due sono ritratti insieme. L’avete riconosciuta? Se non siete riusciti, niente paura: non è affatto semplice!

La donna misteriosa è un volto molto noto della televisione, ritratta nella foto insieme al grande Giancarlo Giannini. Nella fotografia aveva solo 17 anni ed è molto diversa da come la conosciamo oggi, ma i tratti caratteristici si riconoscono: siete riusciti a capire di chi si tratta?

Giancarlo Giannini insieme a lei

Lei ha anche scritto canzoni per diversi artisti italiani e una di queste è statacantata Domenico Modugno. Nella foto la donna era proprio agli inizi della sua carriera, quasi sconosciuta ancora, quindi in pochi si ricorderanno quel volto così giovane. È stata lei stessa a pubblicare la foto sui suoi profili social, proprio per ricordare il suo collega.

Se non siete riusciti a indovinare, ve lo diciamo noi: si tratta di Enrica Bonaccorti. Ebbene sì, quella giovanissima ragazza insieme a Giancarlo Giannini è la conduttrice e showgirl che tanto amiamo. Il vero successo è arrivato negli anni ’80 per lei, quando ha cominciato a condurre trasmissioni molto famose come Italia sera e Pronto, chi gioca?.

In seguito è poi passata a Mediaset conducendo quiz show come Cari genitori e la prima edizione del varietà Non è la Rai. La Bonaccorti è ancora molto attiva e di recente, nel 2019, ha cominciato a condurre Ho qualcosa da dirti su TV8.

Enrica di recente ha raccontato la sua gioventù, che ha passato tra manifestazioni anarchiche e avventure adolescenziali. “Per alcuni mesi sono stata nel gruppo degli uccelli, gli anarchici, manifestavamo, occupavamo la scuola, eravamo un piccolo gruppo anarchico che ha tenuto banco per qualche mese.

Andavamo nella case dei grandi. Siamo entrati in casa di Carlo Levi e anche in casa di Ungaretti. Se qualcuno non la pensava come noi, entravamo in casa sua, ci sedevamo sul suo divano. Ungaretti mi ha dato una carezza sulle gambe, mentre guidavo. Io stavo svenendo, pensavo fosse un film. Avevo 18 anni. Per me era come pensare a Leopardi che ti dà un pizzicotto sul sedere. Adesso le chiameremmo molestie” ha svelato.

Attivissima sui social, di recente ha condiviso una foto che la ritrae insieme a Giancarlo Giannini. “Giancarlo‼️ Avevo 17 anni quando ti vidi con la scuola in teatro, e da quel momento il mio sogno è stato salire su quel palco. Poi due film con te protagonista e io una particina, ma con la gioia di recitare accanto a te, il più bravo!” ha scritto su Instagram.