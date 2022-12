Ecco che fine ha fatto Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti è irriconoscibile. FOTO

Asia Nuccetelli, figlia della showgirl Antonella Mosetti e del personal trainer Alex Nuccetelli, è sparita dai radar. Che fine ha fatto? Ha rinunciato alla carriera in televisione? Ecco le sue parole. Intanto, è sempre più irriconoscibile.

La figlia di Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli, Asia Nucetelli sembrava sarebbe diventata una star della televisione proprio come sua mamma. Molto attiva sui social aveva deciso di partecipare nel 2016 alla prima edizione del Grande Fratello Vip insieme a sua madre.

Durante il reality il suo comportamento aveva fatto molto discutere soprattutto per il legame instauratosi con il deejay ed ex tronista Andrea Damante all’epoca fidanzato con Giulia De Lellis. Andrea e Asia avevano dimostrato un bel feeling che in qualche modo aveva preoccupato la stessa De Lellis.

Una scena del GFVip in particolare è diventata un cult della televisione e ha visto coinvolti Giulia, Asia ed Andrea. La De Lellis in occasione di una sorpresa ad Andrea Damante nella casa più spiata d’Italia ha intimato la figlia di Antonella di allontanarsi al più presto dal suo fidanzato.

Questo sono state le sue parole: “Non ho niente da dire, basta quello che pensa e vede tutt’Italia, se solo potresti restituirgli la maglietta ed andare a giocare un po’ più in là”. Dopo questo episodio mamma e figlia sono state poi eliminate spingendo Alfonso Signorini a dire ironicamente alla De Lellis: “Ti rendi conto di aver fatto fuori le Mosetti?”.

Ma che fine ha fatto adesso Asia Nuccetelli?

L’addio alla televisione di Asia Nuccetelli

La figlia di Alex ed Antonella Mosetti ha deciso di allontanarsi dalla televisione nonostante le premesse inziali date dalla partecipazione al Grande Fratello. In realtà, dietro questa scelta ci sarebbero delle precise motivazioni a partire dal severo giudizio del pubblico che continua a criticare il suo aspetto.

Ospite di diverse puntate dei programmi di Barbara D’Urso Asia ha subito aspre critiche per essere ricorsa alla chirurgia estetica cambiando totalmente i suoi connotati. La ragazza ha aperto, infatti, un box di domande su Instagram per rispondere a qualche curiosità sulla sua vita. Una in particolare si chiedeva il perché fosse sparita dalla televisione e la risposta ha lasciato di stucco.

Secondo Asia la televisione non fa proprio per lei soprattutto perché ha avuto modo di provarla. Ha confessato di essere molto appassionata delle dinamiche del piccolo schermo e quindi anche quelle definite trash, ma che non vuole essere una protagonista.

Questo a differenza di sua madre Antonella che da tantissimi anni continua ad essere una vera e propria prezzemolina della tv non abbandonando i sogni di gloria giovanili.