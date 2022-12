La verità sulla morte della figlia di Wilma Goich e Edoardo Vianello. Devastante

In molti si chiedono come sia morta la figlia di Wilma Goich e Edoardo Vianello. Ecco spiegato tutto.

Dopo essersi sposati, nel 1970 nasce loro figlia Susanna, che purtroppo muore nel 2020 drammaticamente. Non tutti sanno qual è il motivo che ha strappato Susanna dalla sua famiglia composta da Wilma Goich e Edoardo Vianello, ma oggi è proprio uno di loro a spiegare tutto.

Wilma inizialmente aveva una relazione con Teo Teocoli, attore comico e conduttore televisivo. Dopo diversi anni terminata la loro relazione Wilma sposa il cantante Edoardo Vianello da cui avrà una figlia, Susanna Vianello, tragicamente scomparsa ancora molto giovane.

Wilma è una delle concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello Vip e fin dal primo momento ha fatto commuovere il mondo intero quando nella sua presentazione ricordava la figlia, morta nel 2020 a soli 50 anni.

Susanna è stata strappata dalla sua famiglia per via di un tumore fulminante che non le ha lasciato via di fuga.

Mentre ne parla la concorrente del GF Vip ha sempre il volto segnato dalle lacrime, come durante la sua clip di presentazione andate in onda prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Susanna era figlia di Wilma e Edoardo Vianello, un duo artistico nato negli anni 70 oltre che una vera coppia.

I due hanno perso la figlia Susanna a causa di un cancro fulminante che in pochi mesi l’ha portata via. Lei era una speaker radiofonica, scomparsa a soli 50 anni. La sua morte ha lasciato una ferita enorme del cuore dei genitori, e questa esperienza al grande fratello VIP sta facendo conoscere a tutti Italia l’immenso dolore che prova Wilma.

“Anche Edoardo mi sta vicino perché soffre come me, è suo padre, Si siamo tuti riavvicinati ma non è sufficiente perché manca lei ed è difficile riempire questo vuoto”, racconta.

“Lui non si è mosso da casa”

Inoltre, Wilma durante una puntata del Grande Fratello ha sottolineato come l’attuale moglie di Edoardo Vianello voglia allontanarlo da Wilma:

“Sono passati due anni e mezzo da quando non c’è più mia figlia, lui non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid. Ho dovuto dirgli da sola che Susanna non c’era più, l’ho chiamato alle tre di notte, lui non si è mosso da casa, non so perché.

Doveva essere lei a a dire vai. Se non l’ha fatto un pò di colpa ce l’ha anche lei , ma la maggior parte è sua perché doveva dire ‘me ne frego e vado da mia figlia’. Era suo padre”.