Anna Oxa parla per la prima volta della morte drammatica: “Dolori così forti…” | straziante confessione

Anna Oxa parla per la prima volta del drammatico evento che le ha cambiato per sempre e irrimediabilmente la vita. La confessione è davvero straziante e lascia di stucco tutti.

Celebre cantante e concorrente di questa Sanremo 2023, Anna Oxa ha confessato un lato davveri inedito di se stessa, raccontando di un drammatico evento che ha scalfito la sua vita.

Classe 1961 è conosciuta per le sue magnifiche canzoni che hanno fatto cantare ed emozionare tutta Italia. La vedremo tornare sul palco dell’Ariston proprio in quest’edizione di Sanremo 2023, durante la quale porterà una canzone intitolata Sali (Canto dell’anima). Amadeus l’ha scelta come concorrente, e non poteva non farlo dato la sua lunga carriera di successo nel campo della musica italiana.

Negli ultimi giorni, però, è stata travolta da una polemica mediatica che la vede come protagonista in quanto la cantante non si è fermata per rilasciare un’intervista alla moglie di Amadeus, inviata speciale per raccogliere il sentiment dei concorrenti in gara. Non è chiaro il motivo per il quale Anna non abbia accettato l’intervista, ma di certo è apparsa piuttosto indispettita.

La carriera

Durante la sua carriera decennale ha collaborato con molti artisti del calibro di Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e Roberto Vecchioni, interpretando brani di i Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Fabio Concato e Lucio Battisti, oltre a cover di Patti Smith, John Lennon e molti altri.

Con Sanremo 2023, ha partecipato a quota 14 festival, vincendo – per ora – due edizioni. Non ci resta che aspettare e vedere se la canzone che presenta intitolata “Sali (Canto dell’anima)” ha, ancora una volta, le carte vincenti.

Il suo debutto nel mondo della musica avviene grazie a Ivano Fossati: sulle note della celebre canzone Un’emozione da poco colpisce nel cuore degli italiani, presentandosi a Sanremo con un look piuttosto creativo, simile allo stile punk, che ha stravolto i canoni estetici anche nel nostro paese.

Durnate una lunga intervista al Corriere della Sera, Anna ha raccontato quanto ha sofferto per via della scomparsa di sua mamma: “Una ventina di anni fa, uno di quei dolori così forti che non possono restare fini a se stessi.

Mi si è aperto un mondo e, soprattutto, mi si è aperta “la domanda”, quella della vita e della morte, di questo passaggio di cui non ti accorgi, perciò rimandi tante cose, invece di osservare e comprendere che cosa fa veramente parte di te e che cosa, invece, hai integrato da fuori: giudizi, idee, luoghi comuni…

Tutte cose che devi escludere, altrimenti non sei nel vero movimento della vita e replichi sempre il passato”.

Forse non tutti sanno che tra Anna Oxa e un’altra celebre cantante non scorre buon sangue: stiamo parlando di Loredana Bertè. Non si sa perché le due non si stiano simpatiche, non è noto cosa le abbia separate irrImediabilmente.

Allo stesso tempo non scorre buon sangue nemmeno con Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo. La moglie di Pier Silvio Berlusconi, forse un po’ amareggiata, ha chiosato così: “Io non ci sto capendo più niente, chiamate qualcun altro a fare l’intervista perché forse io non sono in grado”.