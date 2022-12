Adriano Celentano: un dolore immenso per il figlio Giacomo

Il ben noto cantante italiano ha dovuto assistere alla lotta del figlio contro una grave malattia. Cos’è successo?

Adriano Celentano è uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Detto anche Il Molleggiato, Celentano ha portato in Italia un genere musicale che prima era in voga soltanto negli Stati Uniti d’America, ovvero il rock ‘n roll. La sua voce, le sue canzoni e i suoi movimenti lo hanno reso chi è oggi: un cantautore celebre e amato da tutti gli italiani, che è riuscito a portare nel mondo della musica del Bel Paese un contributo enorme.

Tra i suoi più grandi successi possiamo ricordare Il ragazzo della via Gluck, Acqua e sale, 24 mila baci, Azzurro, Stai lontana da me, Prego grazie scusi. Tuttavia, oltre ai successi e alla fama, Adriano si è visto costretto anche a subire un dolore immenso riguardo un membro della sua famiglia, ovvero l’amato figlio Giacomo.

A Celentano gli è stato dato il merito di aver fatto conoscere agli italiani un genere musicale proveniente dall’altra parte del mondo. Stiamo parlando del rock, molto di moda negli USA. Oltre a questo, i suoi brani hanno sempre trattato temi molto attuali, rivoluzionando gli usi e costumi tradizionali e portando novità e contemporaneità.

Il rock è stato il trampolino di lancio per la carriera musicale di Adriano, che ha fondato una band rock insieme ai Fratelli Ratti. Il gruppo era composto da: Franco alla chitarra, Marco al basso, Giancarlo alla batteria, Ico Cerutti alla seconda chitarra e, ovviamente, Adriano alla voce.

Nel 1959, Celentano ha raccontato che cosa significa per lui la musica, dicendo: “Ho cominciato con le imitazioni. Allora il rock’n’roll era una novità e se qualcuno lo cantava aveva successo anche se lo cantava male. Io imitavo Bill Haley per scherzare con gli amici, in una sala da ballo in viale Zara. Avevo l’impostazione, ma per il resto ero tutto squadrato. Ma intanto la voce si spargeva, che io cantavo il rock’n’roll…”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Adriano è sposato con la bellissima Claudia Mori con la quale ha condiviso una canzone dal titolo Non succederà più. Il cantante, in passato, ha tradito sua moglie con Ornella Muti, attrice conosciuta sul set del film Il Bisbetico Domato.

La Mori, scoprendo il tradimento, ha deciso comunque di perdonare suo marito, cantando questa canzone, che racconta un po’ i retroscena di quell’unica défaillance di Celentano. Sebbene abbia avuto molto successo, e qualche piccolo problema, per Adriano Celentano il dramma più difficile da sopportare è stato quello che riguarda suo figlio Giacomo e la sua malattia.

Durante una lunga intervista a Storie Italia, Giacomo Celentano ha raccontato di aver vissuto un momento veramente difficile della sua vita. Ha avuto difficoltà respiratorie, incapacità di cantare e provava un grosso senso di solitudine. Giacomo ha anche detto che in quel periodo la sua famiglia non riusciva nemmeno a capirlo.

Per fortuna, la fede in Dio e la sua forza di volontà hanno permesso a Giacomo Celentano di rialzarsi e ritornare a vivere, lasciando indietro quel periodo buio. Nel 2020 ha scritto un libro intitolato Racconti sotto l’albero.