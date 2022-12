“Ho dovuto mentire per andare avanti” Alberto Matano confessa dopo anni una dura verità

Alberto Matano giornalista e conduttore storico de La Vita In Diretta svuota il sacco su una situazione molto personale che lo ha messo in difficoltà. Prima della gioia c’è stato il buio e Matano ha dovuto mentire per andare avanti. Vediamo cosa è successo.

Ogni giorno nella fascia pomeridiana è possibile intrattenersi con il bellissimo contenitore televisivo La Vita in Diretta, programma di Rai 1 che racconta di news di attualità, spettacolo e politica. Al timone di questo storico show della rete ammiraglia c’è Alberto Matano già da diversi anni che con la sua verve e gentilezza ha conquistato il pubblico.

Dopo un anno fatto di successi Matano si prenderà qualche giorno di pausa per ricominciare al meglio pronto per raccontare storie sempre nuove ed interessanti. Per Alberto, quindi, è sicuramente un periodo d’oro sotto vari aspetti.

Lavorativamente parlando la trasmissione del conduttore, La Vita in Diretta continua a macinare traguardi in termini di ascolto e di plauso della critica così come anche l’altra trasmissione di Rai che lo vede coinvolto nel ruolo di opinionista Ballando con le stelle.

Ma, in realtà, Alberto Matano sta vivendo un momento d’oro anche per la sua bellissima relazione con Riccardo Mannino con il quale è giunto a nozze questa estate. Non sempre, però, nella vita di Alberto è andato tutto bene e c’è stato un periodo in particolare in cui ha dovuto affrontare diverse difficoltà.

La relazione di Alberto e Riccardo e le loro difficoltà

Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati in una bellissima cerimonia immortalata dal settimanale Chi il 25 giugno del 2022. A celebrare il lieto evento Mara Venier, amica di una vita e collega di lavoro in Rai.

Il Matrimonio per la coppia è stato davvero un giorno da favola passato insieme alle persone più care. Tanti i Vip presenti tra cui Raul Bova e la compagna Rocìo Munoz, Fracesca Barra e Claudio Santamaria per dirne alcuni.

Riccardo ed Alberto stanno insieme da ben 15 anni e il matrimonio è stato un modo bellissimo di coronare il loro lungo sogno d’amore. Purtroppo per la coppia non è stato sempre così semplice. Come affermato proprio dal conduttore, la relazione con Riccardo è stata tenuta nascosta proprio per preservare la loro privacy e per evitare problemi al lavoro.

Per molto tempo, quindi, “Ho dovuto mentire” ha confessato più volte Matano in modo da tutelare il grande amore che lo lega a Riccardo. Adesso, dopo aver celebrato le nozze in pompa magna, non ha più motivo né di nascondersi né di mentire proprio per questo Alberto Matano è più che felice di condividere i bei momenti con suo marito Riccardo senza problema alcuno.