È ufficiale! Sonia Bruganelli abbandona il Grande Fratello VIP. Ecco chi la sostituirà

Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip ha preso la sua decisione e lascerà il ruolo per due settimane in occasione delle festività natalizie. Chi la sostituirà? La rivelazione di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico in questa nuova edizione. Sicuramente il merito è del cast particolarmente spumeggiante, del racconto di storie commoventi e di due opinioniste sempre sul pezzo e taglienti.

Stiamo parlando di Sonia Bruganelli e Orietta Berti che così diverse ma complementare cercano di analizzare tutte le dinamiche dei concorrenti della casa più spiata d’Italia. Da un po’ di anni a questa parte il reality condotto da Alfonso Signorini ha sicuramente una durata molto più lunga rispetto al solito. Con molta probabilità quest’anno la trasmissione finirà in primavera presumibilmente ad aprile ed il reality metterà a dura prova la tenuta dei concorrenti.

Anche per questo Natale il Grande Fratelli Vip accompagnerà il suo pubblico durante tutte le vacanze intrattenendolo con le vicende della casa di Cinecittà. La Bruganelli però, a differenza della sua collega Orietta Berti ha deciso che non rimarrà nel programma per le feste ma che piuttosto partirà lasciando libero il posto da opinionista.

Per ben due settimane quindi Sonia volerà a Dubai con la sua famiglia e per questo sarà impossibilitata a svolgere il suo lavoro al GFVIP7. Chi sostituirà la moglie di Paolo Bonolis? Parola ad Alfonso Signorini.

I sostituti di Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini ha rivelato chi sostituirà ufficialmente la Bruganelli dal 26 dicembre, giorno di Santo Stefano quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello. A sorpresa il conduttore e direttore del settimanale di Chi ha rivelato che proprio Solei Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i nuovi opinionisti del programma in attesa del ritorno di Sonia.

Soleil e Pierpaolo attualmente sono i conduttori del Gf Vip Party, trasmissione on demand disponibile su mediaset extra collegata al reality dove vengono ospitati diversi vip ed ex gieffini chiamati per commentare lo show.

Nel frattempo, però, il Grande Fratello proprio in funzione di far aumentare l’hype attorno alla trasmissione ha fatto entrare nuovi concorrenti pronti per far scoppiare definitivamente quelli vecchi, già abbastanza saturi dalla lunga permanenza in casa.

Tra sabato scorso e lunedì sono entrati: l’attrice Nicole Murgia, Davide Donadei, Dana Saber e Andrea Maestrelli il quale pare abbia avuto un flirt con la Murgia. Insomma, per i prossimi giorni il Grande Fratello Vip si preannuncia sempre più esplosivo sia per dinamiche interne sia per la presenza in studio di Soleil e Pierpaolo che siamo certi non le manderanno a dire a nessuno.