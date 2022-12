“Oramai la loro storia era conclusa”. Duro colpo per Raoul Bova, costretto ad abbandonarla per sempre

Il ben noto attore sta cavalcando l’onda del successo grazie ai suoi ultimi progetti. Soprattutto con la serie Don Matteo, che ha visto come protagonista Terence Hill per molto tempo e che ora accoglie Raoul Bova in modo definitivo. Ma oltre ai successi, ci sono anche delle delusioni.

Don Matteo è una delle serie tv mandate in onda sulla Rai che il pubblico ama di più. Il suo carismatico e storico personaggio protagonista, appunto Don Matteo, interpretato dal mitico attore di spaghetti western Terence Hill, è entrato subito nel cuore degli italiani. Per questa ragione, quando è stato annunciato che il viso del protagonista sarebbe cambiato, i fan ne sono rimasti delusi.

A scegliere chi mettere al posto di Hill è stato l’attore stesso, proponendo Raoul Bova, altro attore molto amato degli spettatori. Anche se si credeva che, cambiando l’attore protagonista, sarebbe andato tutto in declino. Invece, si è riscontrato un successo pazzesco, a tal punto che le puntate finali hanno fatto più ascolti rispetto ad alcune stagioni passate.

Terence Hill aveva degli impegni lavorativi che non gli permettevano di continuare la fiction e così ha passato il testimone a Bova, senza dimenticarsi, però, di salutare, in qualche modo, i suoi fan. Infatti, Don Matteo/Terence Hill ha girato solo cinque episodi dell’ultima stagione, per poi abbandonare definitivamente la storia.

Molti telespettatori si sono domandati se fosse il caso di cambiare nome alla serie tv, dal momento che Raoul Bova interpreta un personaggio di nome Don Massimo. La regia ha risolto il problema facendo svelare a Don Massimo, nell’ultima puntata, la verità sul suo nome, ovvero che si chiama esattamente Matteo.

Dunque, anche questa fiction si è rivelata un grande successo, permettendo a Raoul Bova di ottenere un’altra soddisfazione nel suo campo lavorativo. Tuttavia, oltre alle gioie, nella vita si hanno anche dei dolori. Infatti, l’amato attore dovrà dire addio a qualcuno di molto importante per lui, sentendo un grande dolore. Così come i suoi fan, che ne sono rimasti sconcertati.

La serie tv della Rai, ovvero Don Matteo, avrà anche un’altra stagione, già confermata. Tuttavia, due personaggi molto amati dal pubblico italiano dovranno dire addio per sempre alla fiction, perché il loro ruolo è terminato. Si tratta di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

I due non reciteranno nella nuova stagione di Don Matteo, ma li vedremo presto in altri loro progetti. Per Maria Chiara è stato un addio logico, dal momento che la loro storia era già finita e quindi sarebbe stato assurdo ritornare nel ruolo; anche se la notizia non era stata ancora confermata ufficialmente, mentre adesso sì.

Per Raoul Bova apprendere questa notizia è stato un duro colpo, perché aveva creato un buonissimo rapporto tra lui e Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Aspettiamo di scoprire chi altri prenderà parte al cast della nuova stagione di Don Matteo.