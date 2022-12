La guerra non si placa: “Mi urla contro…” William fuori di sé | Royal Family ai ferri corti

Tra la coppia Harry e Meghan e Wlliam la situazione pare irrecuperabile. La famiglia reale inglese è sempre più lontana dal Duca e dalla Duchessa del Sussex. Il documentario Netflix su Harry e Meghan uscito questo dicembre sta facendo discutere ed Inghilterra avrebbero ormai pronunciato la parola fine con la coppia.

La seconda parte del discusso documentario Netflix su Harry e Meghan è finalmente uscita e le polemiche non accennano ad arrestarsi. La coppia ribelle della Royal family ha deciso di non nascondersi più e di raccontare i dettagli di alcune vicende tenute segrete troppo a lungo.

C’è chi ha accusato Harry e Meghan di cercare solo visibilità o solo Harry di rinnegare le sue origini ma, a dire il vero, dal documentario si evince che i due “ex reali” avevano solo bisogno di raccontare la loro verità. In questo modo i rapporti con i Windsor e con William in particolare sono diventati ancora più gelidi e i due sembra siano più lontani che mai.

Un rapporto altalenante, quello tra Harry e William, come visto durante il funerale dell’amata nonna e Regina d’Inghilterra dove i fratelli sono apparsi abbastanza freddi l’un con l’altro. A metterci il carico da novanta ecco che è arrivato il documentario dedicato alla storia tra Harry e Meghan all’interno del quale inevitabilmente vengono raccontate alcuni dettagli del loro passato con la Royal Family e vengono spiegate le motivazioni del loro abbandono del Regno Unito.

La furiosa lite tra Harry e Meghan

Nel film distribuito da Netflix, Harry ha ammesso di aver avuto paura che Meghan potesse fare la stessa fine di sua madre Diana accusando la stampa e i media britannici di aver messo sua moglie in una situazione di estremo pericolo.

Harry, tuttavia, non si ferma qui e ha confessato il suo profondo dispiacere per non aver avuto alcun appoggio dal suo stesso fratello. Wiliam, quindi, secondo Harry non avrebbe fatto nulla per impedire il pericoloso clamore mediatico attorno a Meghan ed anzi una volta posto dinnanzi a queste accuse, pare che il futuro re sia andato completamente fuori di senno.

A tale atteggiamento, poi, Harry ha risposto nel documentario con queste parole: “Non è facile quando tuo fratello ti urla contro, tuo padre dice cose false e la regina resta ferma lì, immobile. Mio fratello si è schierato con l’Istituzione: è la sua eredità. In lui è radicata l’idea che parte della sua responsabilità consista nel dare stabilità e continuità all’Istituzione”.

Il documentario su Harry e Meghan, però, ha messo in luce la forte depressione vissuta dalla duchessa a causa della situazione tesissima a Palazzo Reale. Si è trattato anche dell’aborto spontaneo vissuto da Meghan, forse causato dal forte stress del periodo. “Non si può dire con certezza che l’aborto spontaneo sia stato provocato da ciò che stavano cercando di fare di lei. Tuttavia, considerato lo stress che che tutto ciò le ha causato, la mancanza di sonno e i tempi della gravidanza, sicuramente ha avuto a che fare con quello che Meghan stava vivendo” ha dichiarato Harry.

Nel documentario si è tornati anche sulla questione scottante dell’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey. Secondo Meghan lei avrebbe voluto porre l’attenzione sul suo malessere e sulla depressione ma tutto il clamore, in realtà, si è concentrato sull’affaire razzismo.

Ecco le sue parole: “Pensavo di essermi aperta molto sul tema della depressione, credevo che si sarebbero focalizzati su questo, ma alla fine il tema é stato completamente eclissato dal discorso sulla razza”.

La situazione è ormai arrivata ad un punto di non ritorno e il mondo si divide tra chi crede al dolore di Harry e Meghan e chi li ritiene dei veri e propri traditori della royal family.