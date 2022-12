Vite al limite, il dramma di Chrystal Rollins: molestie e relazioni tossiche. Un incubo senza fine

Vite al limite ci ha raccontato di un altro terribile dramma vissuto da una delle pazienti del dottor Nowzaradan: parliamo di Chrystal Rollins, entrata in terapia durante la nona stagione del programma. La sua storia è davvero terribile e ha commosso tutti.

In Vite al limite abbiamo imparato a conoscere i tanti lati della vita umana e tante storie terribili di sofferenza e dolore. Quella di Chrystal Rollins è una di queste: la ragazza ha vissuto una realtà da incubo che l’ha costretta a trovare rifugio nel cibo e a non riuscire più a liberarsi della sofferenza.

Anche lei, come tanti altri, ha sofferto a causa di chi le sarebbe dovuto rimanere vicino, finendo per farsi del male e cacciarsi in una situazione molto pericolosa per la sua salute.

Vite al limite: il dramma di Chrystal Rollins

Purtroppo nel programma del dottor Nowzaradan si sentono molte storie drammatiche. I pazienti che si rivolgono al medico sono sempre persone con un passato molto complicato e doloroso, che hanno subito traumi pesanti dai quali non si sono più ripresi.

Chrystal Rollins è proprio un esempio di queste storie: la donna è arrivata nel programma che aveva 39 anni e pesava 273 kg. La sua condizione la metteva in serio pericolo e proprio per questo si era rivolta al medico, sperando di trovare la strada giusta per la guarigione.

Chrystal ha avuto modo di parlare di sé durante il programma rivelando l’adolescenza terribile che aveva vissuto. Suo padre l’ha abbandonata quando era ancora molto piccola, lasciando lei e sua madre senza un punto di riferimento. Le cose sono poi peggiorate quando sua madre si è fidanzata ed è entrato un altro uomo nelle loro vite.

Il patrigno di Chrystal abusava di lei, facendola così cadere in depressione. La povera ragazza non ha trovato altro sfogo se non il cibo e ben presto ha sviluppato una dipendenza da esso. Negli anni la situazione è peggiorata e alla fine si è ritrovata nella tremenda condizione con la quale si è presentata al medico.

Nel frattempo, crescendo, ha avuto diverse relazioni tossiche dove i diversi ex la facevano sentire inadeguata e la maltrattavano, peggiorando la sua condizione. Per fortuna poi ha conosciuto Thomas, un ragazzo che si è davvero interessato a lei e l’ha accompagnata nel suo percorso di guarigione.

Oggi Chrystal è riuscita a perdere 23kg in soli due mesi con l’aiuto del medico, del supporto di Thomas e della sua determinazione. La donna ha compreso l’importanza di prendersi cura del suo corpo e sta cambiando stile di vita.