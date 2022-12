Francesco Salvi, niente da fare per lui: ecco cos’è successo. Addio alla televisione

Francesco Salvi è stato uno dei protagonisti della televisione italiana per più di 30 anni, ma ormai da diverso tempo non lo si vede in più in tv. L’attore ha scelto un’altra strada che lo ha allontanato dal mondo dello spettacolo; ecco che cosa fa ora.

Francesco Salvi ce lo ricordiamo tutti come “Torello” di Un medico in famiglia, ma la sua carriera è costellata di moltissimi altri successi. È approdato in televisione nella seconda metà degli anni ’80 e da lì la sua fama è esplosa grazie alla sua simpatia e al suo talento.

Nel corso degli ultimi 40 anni ha recitato in tantissime fiction e film per il cinema, dimostrando sempre il suo talento e conquistando l’affetto delle diverse generazioni di italiani.

Francesco Salvi: che fine ha fatto?

Amato da tutti gli italiani, dotato di un carisma e una simpatia unici, Salvi conta decine di prove attoriali sia al cinema che in televisione. La sua carriera sul grande schermo è iniziata nel 1971 con una parte in Le inibizioni del signor Gaudenzi, vedovo col complesso della buonanima, anche se la vera fama è esplosa negli anni ’80, quando è approdato anche in televisione.

Uno dei suoi ruoli più conosciuti è senz’altro quello di Torello in Un medico in famiglia, ma Salvi ha recitato anche in diversi episodi di Don Matteo, nella serie tv Un passo dal cielo, nella miniserie Ricomincio da me e in tanti altri prodotti di successo. La sua ultima importante apparizione è stata nella serie tv di Enrico Oldoini, poi di lui si sono quasi perse le tracce.

Che cosa fa oggi l’attore? Durante un’intervista a Repubblica, Francesco Salvi ha raccontato della differenza tra le fiction di una volta e quelle dei nostri giorni, molte delle quali vengono interrotte dopo una sola stagione. Gli è stato chiesto come mai, secondo lui, oggi non ci siano i prodotti di una volta e lui non ha esitato a rispondere: “Scusi, ma devo usare la parolaccia: i soldi. C’erano i soldi, giravano, i produttori producevano, quelli bravi correvano a lavorare. E stava arrivando la tv commerciale, che significava soldi”.

Una volta, sostiene l’attore, gli investimenti nello spettacolo erano molto maggiori e serviva tanta determinazione per credere davvero in un progetto. Oggi invece si lavora con poche risorse e senza dare la giusta importanza ai prodotti.

Dopo gli ultimi ruoli Francesco Salvi ha deciso di rimanere in disparte e prendersi del tempo per sé e per sua moglie Angela, con la quale è sposato da oltre 40 anni. L’attore non è troppo attirato dall’ambiente attuale nello showbusiness e ne ha preso un po’ le distanze.