Gigi D’Alessio sulla relazione con la Tatangelo: “Non potevamo continuare…” | Le ragione dell’addio sono assurde

Dopo anni dalla separazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si continua a parlare di loro. Adesso si aggiungono dei tasselli sulla loro relazione e proprio il cantante napoletano spiega le motivazioni dell’addio.

La relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è stata una delle più seguite e amate dello spettacolo italiano. I due sono stati insieme per ben 15 anni e hanno avuto un figlio Andrea nato nel 2010. Sembrava che entrambi avessero trovato la loro dolce metà ma questo non è successo e dopo alti e bassi Anna e Gigi si sono detti addio definitivamente.

La coppia d’oro della musica melodica si è incontrata la prima volta a Sanremo 2002. La Tatangelo ha dichiarato una volta: “Mio padre mi scortava ovunque e se incontravamo un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna“. Ed è in quel momento che D’Alessio ha chiesto ad Anna: “tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare”.

In questo modo è iniziato il loro bellissimo sodalizio artistico che li ha portati ad un tour meraviglioso in Australia. Dopo poco il loro primo incontro e dopo aver lavorato insieme tra i due è scoppiata la scintilla. Tra polemiche per la differenza di età e i dubbi sulla veridicità del rapporto la relazione di Anna e Gigi è riuscita a resistere alle intemperie del tempo e a trovare il coronamento finale con la nascita di Andrea.

Tuttavia, un legame che sembrava indissolubile si è interrotto scioccando davvero tutti. A Verissimo Gigi ha deciso di ritornare sull’argomento e dire la sua.

La verità di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio dopo la fine della relazione hanno avuto altre storie. L’una si è fidanzata con il rapper Livio Cori con il quale è stata insieme per due anni. L’altro, invece, ha una compagna fissa da un po’, Denise Esposito di ben ventisei anni più giovane e da lei ha avuto il suo quinto figlio.

Sebbene tra Anna e Gigi ci fossero delle incomprensioni iniziali adesso sembra che i rapporti siano abbastanza sereni per il bene del figlio Andrea. D’altronde, la storia tra loro non sarebbe potuta continuare poiché non c’erano più i presupposti di un amore solido. “Era diventata una vita troppo pesante”, ha confessato Gigi consapevole che tra di loro era venuto a mancare proprio il principio della comunicazione.

Secondo alcuni, però, uno dei motivi della rottura potrebbe essere stato il desiderio di matrimonio mai veramente realizzato da parte coppia. “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco”.

Ha dichiarato la cantante a questo proposito, lasciando intendere come nonostante tutto l’amore provato i due avessero deciso non sposarsi. Adesso, entrambi sono andati avanti ma tra loro rimarrà per sempre un gran bene sempre in funzione del piccolo Andrea.