Prima di fare la presentatrice Mara Venier faceva un altro lavoro e non lo indovinereste mai!

Mara Venier è una delle figure più importanti della televisione italiana ma non è sempre stata un volto della televisione. Prima di essere una conduttrice, Mara Venier è stata un’attrice e ha esordito in alcuni film prima di passare alla televisione. Ma prima ancora di dedicarsi allo spettacolo la zia Mara faceva un altro lavoro. Ecco di cosa si occupava.

C’è solo una regina della domenica Mara nazionale, Venier, che ha sempre raccontato e ricordato con grande affetto molti aspetti della sua vita, sia professionale che privata. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo praticamente tutto: prima di sposare Nicola Carraro, Mara Venier ha avuto almeno due amori celebri, uno con Jerry Calà e l’altro con Renzo Arbore, con il primo è rimasta in ottimi rapporti, tanto che lui fa ancora parte della sua vita, con il secondo purtroppo finì in modo doloroso.

Tra le regine della televisione, Mara Venier è certamente una delle più amate e la sua Domenica In detiene ancora il primato fra i contenitori della domenica. Simpatia e professionalità sono le sue doti, Mar Venier è l’amica della porta accanto con cui ci si siede in salotto a chiacchierare ed è così che in effetti ha impostato la sua conduzione nelle ultime edizioni di Domenica In, eliminando il gioco e gran parte dei momenti musicali e concentrandosi solo sulle interviste.

Come il salotto di casa propria dove invita amici e artisti di ogni tipo per parlare di sé, dalla vita professionale a quella personale. Ma a volte è proprio lei a essere intervistata e a raccontare della sua vita.

Come è stato riportato più volte, anche dalla stessa Mara Venier, inizialmente la sua carriera non era già in televisione ma come vi abbiamo detto è iniziata con il Cinema. Come attrice ha partecipato a diversi film, tra i quali: Diario di un italiano, Delitti e profumi, Night Club, Paparazzi e Pecore in erba nel 2015. Ma prima ancora di esordire come attrice faceva un altro lavoro, ecco di cosa si trattava.

Che lavoro faceva Mara Venier?

Mara Venier, lo sanno tutti, è originaria di Venezia ma con il suo primo marito Francesco Ferracini, padre di Elisabetta, si trasferì a Roma dove ha lavorato come modella. Dopo un po’ lasciato il marito Ferracini si legò all’attore Pier Paolo Capponi, grazie al quale iniziò a frequentare la “Roma bene”. Fu in quel periodo che passò a un altro lavoro, “la stracciarola” come dicono a Roma, ossia la venditrice di vestiti.

Con un’amica romagnola decise, infatti, di aprire un negozio di abiti usati in piazza del Teatro del Pompeo. I contatti con la Roma cinematografica iniziarono proprio in quel periodo e le permisero di conoscere diversi registi e attori e il suo esordio su pellicola avvenne con Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini.

Storicamente sarà ricordata dalla gente del posto come “la stracciarola di Campo de’ Fiori”. Saranno diverse le celebrità che andranno a comprare nel suo negozio di abiti usati e anche per questo con diversi personaggi famosi era amica prima ancora di diventare lei stessa famosa.