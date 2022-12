Maria De Filippi e Mara Venier raggirate e truffate, arriva la denuncia

Due famose conduttrici televisive, una Mediaset e l’altra Rai, sono state le ennesime vittime di un raggiro. I dettagli.

Striscia la notizia, famoso Tg satirico in onda su Canale5 dal lunedì al sabato, ha smascherato l’ennesima truffa e, in questo caso, ci sono andate di mezzo persino Mara Venier e Maria De Filippi. Il programma, adesso condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari, con l’intervento dell’inviato Moreno Morello, ha svelato un altro caso di comportanti fraudolenti.

Si tratta di utilizzare pubblicità fake, con immagini di personaggi famosi, con lo scopo di ingannare le persone per far loro comprare quello che sponsorizza tale pubblicità. Oltre che alle sopra citate ben note presentatrici tv, hanno coinvolto altri vip in queste pubblicità, come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Finora, le autorità non hanno ancora deciso come muoversi riguardo a queste frodi, ma Striscia è sempre pronta, in prima linea, a smascherare situazioni non corrette e a evidenziarle a chi di dovere, sicuramente potrebbe scattare la denuncia.

Striscia è una trasmissione seguita da moltissimi italiani anche per i vari conduttori che si sono succeduti al bancone del tg satirico. Per il momento, abbiamo Friscia e Lipari, che stanno facendo un ottimo lavoro.

Però, prima di aver raggiunto la trasmissione tanto conosciuta, entrambi i conduttori hanno dovuto fare una gavetta per niente breve e facile. Sergio Friscia ha raccontato, tempo fa, che prima di ottenere un ruolo importante, ha dovuto fare ben 15 anni di gavetta.

Tuttavia, è riuscito ad ottenere una parte nelle serie televisive Il capo dei capi e Squadra Antimafia. Molti anni di duro lavoro che, però, lo hanno ricompensato in un modo molto soddisfacente. Inoltre, adesso è riuscito anche ad ottenere la conduzione del famosissimo Tg satirico Striscia la notizia. Quindi, una carriera tutta in salita ma piena di appagamenti lavorativi.

Stessa sorte è toccata anche al collega Sergio Lipari, che ha dovuto affrontare anni e anni di gavetta prima di approdare a Striscia, passando da svariati tipi di lavori. Un passato condiviso da entrambi, che sanno cosa significa faticare e sudare tanto per ottenere quello che si desidera nella vita.

Tutti e due sono caratterizzati da una comicità disarmante, sempre pronti con le loro battute genuine e mai volgari, per questo il pubblico li apprezza molto. Sketch comici che non mancano nemmeno durante la conduzione di Striscia, allietando ancora di più i telespettatori.

Roberto Lipari ha dichiarato che dopo aver preso il posto da presentatore di Striscia, le persone, in mezzo alla strada, lo fermano per farsi delle foto con lui. Questo gli procura gioia, ma ammette che sarebbe stato ancora più felice se fosse capitato nei primi anni 2000, quando i giovani non avevano ancora la mente annebbiata da tutti questi social media.

Ad ogni modo, la loro fama e bravura ormai sono un dato di fatto, tanto che è stata notata da altre reti. Infatti, si vocifera che presto Lipari potrebbe passare “al lato oscuro” della Mediaset, ovvero la concorrente Rai, per condurre un programma comico. Per il momento, però, non abbiamo nulla di certo. Aspettiamo e vedremo.