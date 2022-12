Charlene di Monaco è incinta! La foto che potrebbe svelare il dolce segreto

Molto probabilmente la famiglia Grimaldi-Wittstock si allargherà con l’arrivo nel nuovo nascituro. Sarebbe una notizia meravigliosa dopo tante pessime.

Il Principato di Monaco sta uscendo da un brutto periodo, pieno di lutti e drammi che hanno intaccato Alberto II, le sue sorelle e persino la moglie Charlene. Adesso, però, sembra che sia tornato il sereno tra i membri della famiglia; soprattutto per Alberto e Charlene.

La principessa sudafricana, dopo aver affrontato e lottato contro gravi problemi di salute, sembrava che stesse per cedere ad una profonda depressione. Fortunatamente, il pericolo sembra scampato, perché Charlene di Monaco sarebbe in dolce attesa. Notizia che spopola su tutte le riviste tedesche e francesi, che rendono nota questa lieta notizia, scioccando, in modo positivo, i lettori.

Il passato tormentato e buio di Alberto di Monaco e sua moglie Charlene ha lasciato il posto ad un presente radioso che potrebbe portare ad un futuro splendente, grazie all’arrivo di un nuovo bimbo.

Una notizia che rallegra tutti, la gravidanza di Charlene potrebbe consolidare ancora di più il rapporto con il marito, che stava vacillando pericolosamente. In realtà, è da qualche mese che gira questa voce di una presunta gravidanza della principessa del Sudafrica, ma solo da poco tempo la novità sarebbe stata confermata.

Una foto che proverebbe lo stato interessante della principessa è stata scattata durante l’ultimo evento pubblico al quale la coppia reale ha preso parte. Stiamo parlando di una delle prime uscite ufficiali e in pubblico che Charlene di Monaco si è concessa dopo il suo periodo di vita più nero.

Qui, la possiamo vedere radiosa e più bella che mai, assieme al consorte Alberto, avvolta in un cappottino rosso, prendendo appoggiandosi dolcemente al marito. Questo cappotto le sta benissimo e le conferisce un’aria diversa, più bella e speciale. Secondo il Neue Post, giornale tedesco, la luce che splende in Charlene è dovuta al meraviglioso dono che sta costruendo con tanta cura: l’arrivo di un nuovo bebè in casa reale.

Anche se questa notizia è arrivata persino ai diretti interessati, ovvero Charlene e Alberto di Monaco, la coppia non ha ancora proferito parola a riguardo. Tuttavia, la scelta dei vestiti di qualche taglia di troppo della principessa sudafricana suggerisce la volontà di voler celare qualcosa che si vedrebbe senza la larghezza delle vesti.

Infatti, il meraviglioso cappottino rosso che la bella principessa indossa durante la sua ultima uscita pubblica è un po’ troppo grande per lei, come se volesse nascondere qualcosa.

Se questa notizia fosse vera, sarebbe meraviglioso per la casa reale, ma soprattutto per Charlene, amante, da sempre, delle famiglie numerose. Le farebbe eco anche il marito, dal momento che sappiamo bene quanto Alberto ami avere molti figli, tanto da spargere la sua prole ovunque, con diverse donne.

Eventi che hanno ferito molto, tempo fa, Charlene. Ad ogni modo, se questo bimbo nascerà per davvero, sarà il collante che terrà unita la famiglia reale. Con anche una buona dose di gioia.