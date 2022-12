Kate Middleton non sta bene, arrivano voci allarmanti sulle condizioni di salute. Ecco cosa sta succedendo

La Principessa del Galles sembra avere problemi di salute. I sudditi sono molto preoccupati per Kate Middleton. Se stanno circolando queste voci sulla salute di Kate Middleton è per un dettaglio in particolare che ha suscitato l’attenzione di tutti e di cui stanno parlando da alcuni giorni.

Kate Middleton è una delle donne più eleganti e ammirate del Regno Unito, aveva già il suo livello di nobiltà quando ha conosciuto il Principe William e si sono innamorati.

Di certo lei è la più adatta a fare la Principessa e svolgere il proprio ruolo istituzionale rispetto a Meghan e anche rispetto alla stessa Diana, alle quali il Protocollo e i doveri della corona stavano un po’ stretti. Una come sappiamo è tragicamente scomparsa, vittima della sua stessa voglia di indipendenza e libertà, l’altra ha messo un oceano tra lei e la Royal Family.

Di certo Kate ha un alto indice di gradimento e la coppia con William è una delle più amate. Il loro amore sembra durare nel tempo senza grosse difficoltà e i tre figli ne sono un’ulteriore prova: George, Charlotte e Louis. Ma cosa accade alla Principessa in questo periodo? I rumors parlando di problemi di salute, ma per quale motivo?

Da alcuni giorni si parla di una cicatrice sospetta che la Principessa avrebbe sulla tempia e di cui però non si conoscono le cause.

Dopo la dipartita di Elisabetta II, lo scorso 8 settembre si è attuato il piano dinastico, Carlo è diventato automaticamente Ra e la sua incoronazione avverrà il prossimo maggio 2023, William e Kate sono diventati automaticamente Principe e Principessa del Galles. È un titolo prestigioso che li mette nella posizione di lavorare il doppio rispetto allo scorso anno.

Come sta oggi Kate Middleton

William e Kate stanno partecipando a diversi eventi pubblici e istituzionali. Di recente come vi abbiamo raccontato i due sono volati a New York e proprio in quella occasione si sono trovati a provare un certo imbarazzo a causa del documentario in uscita su Harry e Meghan rilasciato da Netflix in questi giorni.

Kate, in particolare è stata al centro dell’attenzione da parte dei sudditi che hanno notato che la Principessa di Galles ha raccolto i capelli, cosa che fa raramente. Proprio grazie a questo gesto tutti hanno notato una piccola cicatrice sulla tempia sinistra.

Questa cicatrice è lunga 7 cm e lei cerca spesso di nasconderla con i lunghi capelli. Questo particolare era già stato notato nel 2011 quando Kate prese parte a un impegno ufficiale per Kind Direct dove portava, appunto i capelli raccolti. I sudditi naturalmente si sono preoccupati, ma la causa di questa cicatrice qual è?

Kate Middleton non ha mai spiegato le ragioni di questo segno sulla tempia, almeno per un certo tempo, finché poi ha laconicamente spiegato che si tratta del segno conseguente a un intervento chirurgico di quando era molto piccola.

Qualcuno ha intrapreso delle ricerche approfondite e ha scoperto che Kate è stata operata dal chirurgo John Scurr del Lister Hospital di Londra. Il medico ha escluso la diagnosi di tumore al cervello, l’operazione potrebbe essere stata una rimozione di una malformazione arterio-venosa, comunemente intesa come: “voglia”.

Ma Kate Middleton non è l’unica in famiglia a portare una cicatrice. Il Principe William ha infatti un segno sulla fronte, conseguenza di un colpo ricevuto mentre giocava a golf “Un episodio che mi ha portato in ospedale”.