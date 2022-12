La richiesta del principino George sconcerta William e Kate, cosa ci si doveva aspettare?

Ciò che desidera George lascia a bocca aperta sia i suoi genitori che il resto del mondo.

Il periodo natalizio è il momento più magico dell’anno, soprattutto per i bambini e George fa parte di questo gruppo. Ogni anno, la Royal Family trascorre le vacanze natalizie nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, dove prende parte alle classiche tradizioni inerenti al periodo, tra cui il fatidico e tanto agognato scambio dei regali. Ci si chiede che cosa mai potrebbe desiderare il futuro Re d’Inghilterra.

La tradizione vuole che tutti i bimbi di “sangue blu” scrivano una lettera a Babbo Natale elencandogli i doni che vorrebbero trovare sotto l’albero. Una cosa del tutto comune al resto dei bambini nel mondo, ma la Famiglia Reale segue la tradizione tedesca: ovvero i regali vengono scartati non la mattina di Natale, bensì il pomeriggio della Vigilia.

Il 2017 è stato un anno importante per il principino George, perché ha avuto la possibilità di consegnare di persona la sua lettera a Babbo Natale in Finlandia. La cosa che ha lasciato tutti sgomenti, a partire dai suoi genitori fino ad arrivare ai suoi fan, è stata la richiesta di George a Babbo Natale.

Quando si tratta di fare regali per i piccoli reali, è sempre una sfida, dal momento che sono persone che possono permettersi di ricevere qualsiasi cosa desiderano. Infatti, i reali adulti cercano sempre di giocarsi la chiave del divertimento e dello scherzo per stupire i loro piccini con regali speciali e spassosi.

Tuttavia, anche George è un bambino e come tale tutto quello che desidera avere sono i classici giocattoli. Infatti, il regalo che ha chiesto a Babbo Natale per la festività del 2017 è stato semplicemente una macchinina della polizia.

Appresa la notizia sconvolgente, tutti i giornali inglesi dell’epoca avevano scritto che George parlava di un giocattolo veramente molto economico, che alcuni negozi famosi di giocattoli vendono a 7 sterline circa.

La maggior parte degli inglesi sono rimasti piacevolmente stupiti da queste richiesta, scoprendo che anche George, sebbene sia di stirpe reale, abbia i desideri comuni a tutti i bambini del globo.

Sfortunatamente, William e Kate non hanno svelato quali altri regali attendessero sotto l’albero di essere scartati la Vigilia di Natale, ma la fantasia corre nell’immaginare i doni possibili presenti lì sotto.

Sempre però in chiave comica: ad esempio, una volta Kate ha regalato a Harry un “kit per far crescere la tua ragazza”, per ottemperare al fatto che all’epoca il cognato era ancora single. Che dire, i reali inglesi hanno umorismo da vendere. Anzi, da regalare!