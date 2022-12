Alberto Matano sbotta: “Mancanza di rispetto” | Gelo in studio, situazione imbarazzante

Alberto Matano, conduttore e giornalista, fa un commento spiazzante durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci e gli ospiti in studio rimangono di stucco. Vediamo cosa è successo.

Alberto Matano è un apprezzatissimo conduttore televisivo al timone dello storico programma di attualità e spettacolo La Vita in diretta dal 2019. Matano nel 1999 è diventato giornalista a tutti gli effetti dopo aver preso il patentino alla scuola di giornalismo di Perugia.

Esperto, quindi, di editoria l’uomo inizia presto una proficua collaborazione con la Rai che lo porterà ad essere uno dei volti più importanti del telegiornale e a condurre la fascia serale dei TG1. La carriera di Matano poi vira verso lo spettacolo e per situazioni un po’ meno formali. Diventa, così, presentatore di Uno Mattina Estate fino ad approdare a La Vita in Diretta in co-conduzione con Lorella Cuccarini.

La collaborazione poi con la Cuccarini si è interrotta bruscamente a causa delle accuse di sessismo da parte della donna smentite prontamente dalla troupe della trasmissione. Ed è così che Matano ha continuato in solitaria questo percorso a La vita in diretta riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

Il giornalista è attualmente anche ospite fisso ed opinionista nel programma condotto da Milly Carlucci: Ballando con le stelle. Proprio qui l’uomo ha fatto durante l’ultima puntata un commento molto particolare che ha lasciato tutti di stucco.

Le forti parole di Alberto Matano a Ballando con le stelle

Alberto Matano opinionista fisso di Ballando con le stelle riesce sempre a dire la sua con grande garbo ed educazione partecipando attivamente alla trasmissione. Durante l’ultima punta del programma ha voluto fare una precisazione che nessuno si aspettava.

Nel corso della seconda delle due semifinali Matano ha dichiarato: “Vorrei dire una cosa che sia di auspicio, ci ho pensato venendo qui questa sera. Siamo pronti per divertirci, questa è la seconda semifinale, ma mi auguro che sia una serata più distesa rispetto a quella di sabato scorso…”

E ancora: “La nostra cifra è quella di divertire, intrattenere e fare spettacolo, ma tutto questo dobbiamo farlo senza far mancare mai il rispetto tra di noi. La settimana scorsa da questa parte è un po’ mancato il rispetto. Non è stato un bello spettacolo, appunto perchè tra noi è un po’ mancato il rispetto”.

Il conduttore ha aggiunto: “Siamo colleghi e siamo amici, ci rispettiamo, facciamo quindi una bella serata ma all’insegna di un rispetto maggiore tra di noi”.

Un messaggio di riconciliazione e di pace quello di Alberto Matano che ha subito trovato il favore dei colleghi e del pubblico. Insomma, sì la competizione ma è necessario anche divertirsi con il dovuto rispetto per le parti.