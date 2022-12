Sonia Bruganelli scoppia a piangere in diretta, non è riuscita a reggere il dolore. Tutta colpa sua

Sonia Bruganelli non è riuscita a reggere il dolore ed è scoppiata a piangere in diretta davanti a tutto il pubblico del Grande Fratello VIP. La commozione è stata tanta che la produttrice non è riuscita a trattenere lacrime e si è lasciata andare a una confessione dolorosissima.

Sonia Bruganelli: il pianto inconsolabile

La produttrice e opinionista non è riuscita a trattenere il dolore di fronte alla scena di Luca Salatino e si è lasciata andare a un pianto inconsolabile. Una situazione davvero dolorosa che però ha aiutato la donna a liberarsi di un grosso peso.

Tutto è cominciato quando Luca Salatino ha incontrato suo padre Tonino. I due sono molto legati, ma l’ex tronista ha spiegato di aver sofferto molto per la mancanza di abbracci da parte del padre o di altri gesti di affetto. Pur sapendo che lo ama tantissimo come figlio, gli è mancato il contatto fisico.

Bruganelli a quel punto non ce l’ha fatta e si è messa a piangere, rivelando che si ritrova molto nella storia di Luca, anche se nei confronti di sua madre: “Per me è stato abbastanza faticoso. Sai cosa mi ha colpito perché lo vivo? Quello che ha detto il papà. Le vecchie generazioni, quelle più grandi di noi, sono state abituate così. Noi insegniamo ai nostri figli a parlare, ad abbracciarci. Loro no“.

Ha poi spiegato: “Io anche ho avuto mia mamma che mi ha dato due abbracci nella vita: era perché lei doveva farmi forte, per lei era l’unico modo perché a sua volta non ne aveva ricevuti”. Le due sono molto legate, ma sua madre non è mai riuscita ad esprimere il suo affetto nel modo in cui l’opinionista avrebbe voluto.

“Credo che se mia madre fosse andata dallo psicologo avrebbe imparato a dire:’ Ti voglio bene’. Lei doveva dimostrarlo… però anche a me come a Luca sono mancati degli abbracci” ha concluso, ancora con le lacrime che scendevano copiosamente.