Anna Oxa contro Amadeus e Giovanna: “Lo sapevano tutti”, arriva la denuncia. Caos prima di Sanremo

Anna Oxa sta per tornare a Sanremo e i fan non vedono l’ora di rivederla cantare in diretta. Ci sono molte aspettative sul pezzo che porterà alla kermesse musicale e gli italiani sono curiosi di sentire la canzone con la quale ci delizierà. Spuntano però le prime incomprensioni con la produzione.

Anna Oxa è pronta a tornare a Sanremo e proporre la sua nuova musica. Quello che doveva essere un percorso tranquillo in attesa della trasmissione si sta rivelando pieno di imprevisti e soprattutto di incomprensioni tra la cantante e il conduttore della kermesse, Amadeus.

I preparativi per Sanremo stavano andando a gonfie vele per Amadeus, che ha svelato i big che parteciperanno alla prossima edizione del festival e ha pubblicato le foto con Gianni Morandi e Chiara Ferragni, i suoi compagni di avventura per il prossimo febbraio. L’aspettativa è alle stelle e l’attenzione è tutta sui cantanti che parteciperanno.

Anna Oxa contro Amadeus e Giovanna

Tra questi c’è Anna Oxa, che è ritornata sulle scene dopo un periodo dove era rimasta un po’ in disparte. Ha fatto discutere il suo comportamento nei confronti di Amadeus e in particolare sua moglie, Giovanna Civitillo, e ha fatto storcere il naso un po’ a tutti.

La Civitillo, inviata de La vita in diretta, ha salutato la cantante e poi ha provato a intervistarla, chiedendole prima se potesse fare una domanda. La Oxa non ha risposto e si è limitata a sorridere, lasciando la Civitillo a bocca aperta. In studio subito si sono sollevate delle voci, in particolare quella di Guillermo Mariotto che ha commentato il bizzarro evento.

Nei giorni successivi è arrivata la risposta da parte di Oxarte, la pagina della cantante gestita dai suoi fan. “È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano). Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso. Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti!). Con Amedeus e Giovanna è tutto ok, c’ è un bellissimo rapporto. Il “caso Nazionale” di fatto è quello che è stato creato attorno dai soliti” hanno scritto.

Anna Oxa in effetti aveva annunciato che non avrebbe rilasciato interviste e il motivo, come spiega Oxarte tra i commenti, è per evitare che venga veicolata l’informazione sbagliata. La pagina ha risposto a diverse richieste di spiegazioni difendendo la cantante.

“Pensate se avesse detto qualcosa cosa avrebbero montato. Questo deve far pensare come veicola l’informazione in Italia ed è un meccanismo molto pericoloso, perché a volte vengono trattati argomenti importanti (medicina, pandemia, guerra, economia, politica)…

Il fatto è che nessuno dice nulla, perché pur di apparire va bene tutto…fortuna che documentiamo tutto! Non dimentichiamo che ha denunciato RAI ed è ancora in causa. Doveva scegliere tra il lavoro e i diritti dell’infortunio. Per anni non l’hanno fatta lavorare per questo”.