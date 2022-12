“Britney Spears è morta…”, Perez Hilton rompe il silenzio sulla teoria del complotto

Dopo un po’ si torna a parlare di Britney Spears, in 13 anni di conservatorship ne sono capitate molte alla cantante pop.

Le accuse dell’ex marito e come se non bastasse il pessimo rapporto con i figli e oggi su Britney Spears è al centro di un nuovo ciclone mediatico e questa volta parliamo di teorie del complotto. Su TikTok e Twitter il pubblico si è scatenato, sono migliaia i post e i video che affrontano la teoria del complotto che vedrebbe la vera Britney morta e quella che circola oggi è una sosia. Molte sono le ipotesi su ciò che le sarebbe accaduto negli ultimi mesi. Ecco cosa sappiamo.

Britney Spears è un’icona pop di successo, viene definita la Principessa del Pop, da bambina prodigio nel Disney Club insieme all’allora sconosciuto Justin Timberlake fino a diventare cantante pop di successo tra gli anni Novanta e Duemila, è sempre stata sulla cresta dell’onda fino a diventare uno dei personaggi più chiacchierati e controversi nel mondo dello spettacolo a causa dei suoi problemi relazionali e con i figli.

A quanto pare il gossip intorno a lei non smette di circolare e per giunta negli ultimi giorni si è montata una vera e propria teoria del complotto che vorrebbe lei morta e una sua sosia in circolazione. Per giunta le voci che corrono al riguardo fanno riferimento anche a diversi interventi di chirurgia estetica ai quali si sarebbe sottoposta questa ragazza per assomigliare il più possibile alla vera Britney. Ma quanto è vera questa notizia? E sulla base di cosa l’hanno messa in circolazione?

Per giunta si è detto che questa sosia che si spaccia per la vera Britney Spears sarebbe costretta a girare dei video che poi vengono lavorati in post produzione inserendovi degli sfondi ogni volta diversi per dare l’impressione che la cantante possa effettivamente circolare liberamente, ma stando a quanto dicono non sarebbe così.

Qualcuno sostiene, come vi abbiamo detto, che la cantante sia addirittura morta, uccisa da qualcuno e ci sono poi altre persone convinte che la vera Britney sia ricoverata in qualche clinica.

Perfino Alyssa Milano ha detto la sua in merito in un Tweet e con lei Perez Hilton: “La verità è un’altra”.

Il mistero di Britney Spears

Al netto del fatto che tutte le teorie del complotto potrebbero non avere alcun fondamento negli ultimi giorni ci sarebbe stata una svolta abbastanza preoccupante in questa strana storia e viene da Perez Hilton che ha pubblicato tre video su TikTok nei quali dice apertamente di sapere come stanno le cose.

“Ho parlato con una fonte attendibile che lavora nel settore, una persona di cui mi fido al massimo. Mi ha detto che le cose non si mettono bene. Ho letto le teorie sul clone, sulla sua morte e tutto il resto. Centinaia di video e nessuno ha azzeccato la verità. Adesso parlo ai suoi fan: le vostre preoccupazioni sono fondate, ma quando la verità verrà fuori sarete tutti sorpresi”.

Il video di Perez Hilton prosegue con queste parole:

“Molti fan non la prenderebbero bene se io dicessi quello che mi è stato riferito su di lei. Ma soprattutto se io condividessi quello che so, non credo che aiuterei Britney. Se parlassi le farei del male. Mi chiedete se lei sta bene, la risposta è no! Lei non sta bene ragazzi. Lo dico perché è importante che i fan capiscano che 1° lei non è ok, 2° voi non siete pazzi, 3° quasi tutte le teorie del complotto sono pazze.

Tutti stanno diffondendo queste teorie del complotto su Britney, ma nessuno sta centrando la verità. Non ho visto nessun video in cui si dice quello che sta succedendo davvero. E adesso pensate: quale informazione che mi è stata rivelata sarebbe dannosa per Britney se io la rivelassi. Pensatela in questo verso e capirete. No io non dirò di cosa si tratta”.

Insomma questa vicenda sembra proprio una spy story e nessuna conferma o smentita intorno a queste informazioni è stata ancora rilasciata. Perez Hilton nel frattempo è stato bannato da TikTok, staremo a vedere.