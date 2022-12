Natasha Hovey: che fine ha fatto l’attrice di Acqua e Sapone? Ecco cosa fa adesso

La Sandy di Acqua e Sapone ha lasciato definitivamente il mondo del cinema e si è trasferita in un altro paese, dove adesso fa un nuovo lavoro.

I fan di Carlo Verdone ricorderanno sicuramente la scena del film Acqua e Sapone, quando Sandy smaschera il finto sacerdote Don Spinetti, impersonato dal ben noto attore cinematografico Carlo Verdone. Quando si ritrova colto in flagrante, il Don risponde così: “Cosa vuol dire ATAC? ATAC è l’Associazione Teologica Amici Cristo…”. Una frase che doveva servire ad ingannare la ragazza e conservare intatta la sua copertura. Ovviamente, la cosa non è andata a buon fine.

Il primo ruolo da protagonista ottenuto da Natasha Hovey è stato proprio per questo film, Acqua e Sapone, uscito nel 1983. L’attrice, nata a Beirut, in Libano, ma cresciuta in Italia, ha debuttato nel cinema a soli 16 anni proprio con questa pellicola. Una piccola signorina che però già mostrava quanto avesse talento nell’arte della recitazione.

Infatti, da quell’esordio in poi, la Hovey ha recitato in altri film come, ad esempio, Giochi d’Estate (1984), Demoni (1985), Compagni di Scuola (di nuovo al fianco di Verdone, 1988), Volevo i pantaloni (1990) e Bugie Rosse. Questo film, uscito nel 1994, è stato l’addio al cinema di Natasha Hovey. Infatti, dopo questa pellicola non ha più recitato.

Tuttavia, non aveva ancora abbandonato il piccolo schermo in modo definitivo. Infatti, Natasha ha preso parte al cast di una miniserie televisiva, Senza Scampo (1990), e poi anche in La Piovra 7 (1995) e Mamma per caso (1997). Inoltre, l’attrice libanese ha fatto anche qualche spot pubblicitario; in particolare, stiamo parlando di quello della Ferrarelle e della Barilla. Dopo tutti questi lavori nell’ambito cinematografico, nelle miniserie tv e nelle pubblicità, adesso che cosa fa?

Verso la fine degli anni ’90, Natasha Hovey ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi in Francia, più precisamente a Parigi, dove ha iniziato una nuova carriera lavorativa. Nella città dell’amore, la Hovey ha cominciato a dedicarsi al lavoro di speaker radiofonica. A quanto pare, si tratta di una trasmissione radio dedicata al volontariato, purtroppo, però, non si sanno altri dettagli in merito.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale dell’ormai ex attrice libanese non si sa molto. Su Facebook, o meglio, su un gruppo dedicato ai fan di Carlo Verdone (chiamato appunto “Fans di Carlo Verdone”), è stata postata una foto che raffigura la Hovey con suo marito e i loro tre figli (in compagnia anche della fidanzata di uno di loro), con la didascalia: “Natasha Hovey oggi, con il marito ed i 3 figli (e la fidanzata di uno di loro).”

Questa foto è stata pubblicata il 4 agosto 2019 da un certo Ivo Donatelli, ma non si sa nient’altro riguardo a questa ex attrice che tra gli anni ’80 e ’90 ha fatto compagnia al pubblico italiano del grande e del piccolo schermo.