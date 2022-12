Accuse pesanti per LDA: “sei raccomandato!”. Lui sbotta malamente: “A me non me ne f***e!”

LDA, figlio del celebre cantante napoletano Gigi D’Alessio, dopo la sua partecipazione ad Amici viene scritturato per Sanremo. Le polemiche sono tante e il giovane artista sbotta sui social!

L’attesa sta per finire e la nuova edizione di Sanremo sta per arrivare. A febbraio 2023 28 artisti si sfideranno a suo di note nella kermesse più importante d’Italia che recentemente è diventata un vero e proprio fenomeno social. Proprio la settimana scorsa Amadeus ha annunciato i cantanti in gara, durante una seguitissima diretta sul TG1, stupendo tutto il pubblico per le sue scelte originali.

Il direttore artistico del festival, giunto alla sua quarta conduzione consecutiva, è stato capace nella scelta degli artisti, di coniugare diversi generi ed unire tutte le generazioni dai più giovani ai più tradizionalisti. Con la co-conduzione per una serata di Chiara Ferragni e della giornalista Francesca Fagnani e la presenza in tutte le notti di Gianno Morandi, il festival di Sanremo si preannucia un successo assoluto.

Ovviamente nessun evento di così grande portata arriva senza una buona dose di polemiche. Al centro di alcune voci un po’ pungenti c’è questa volta LDA, giovane artista figlio di Gigi D’Alessio. Il cantante ha preso parte alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha raccolto il favore di pubblico e critica con i suoi brani.

Tuttavia, sin da quando LDA è diventato noto ha, però, dovuto subire le critiche di chi lo ha sempre definito un raccomandato. Per molto tempo LDA ha dovuto combattere contro i pregiudizi di essere un figlio d’arte ma la verità è che anche per questa partecipazione al festival ha subito non poche critiche.

Di recente, quindi, LDA ha deciso di parlare e di difendersi sbottando contro chi lo critica.

Lo sfogo di LDA

LDA non ci sta più! L’artista non vuole stare più zitto e in occasione del Christman Village di Napoli, LDA ha fatto delle dichiarazioni importanti: “Ci tenevo a togliermi un attimo un sassolino dalla scarpa. Intanto grazie a tutti l’ho detto anche prima, sono ufficialmente a Sanremo. C’è gente che giustamente già ha iniziato a parlare, mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Ma a noi non ce ne f.tt. proprio, almeno a me non me ne f.tt.. Potete immaginare quello che stanno dicendo.

A me non è che interessa moltissimo. Il problema sapete qual è, è che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro perché non sanno dove attaccarsi.

Questo è un consiglio che do anche a voi, penso ognuno di noi abbia un sogno, ci sarà sempre qualcuno di invidioso. Uagliù f*ttet*vi altamente di quello che dicono, perché l’importante è che vi svegliate di prima mattina e vi guardate allo specchio e vi sentite bene con voi stessi, il resto veramente non conta nulla.”

LDA si è espresso definitivamente, nella speranza di non dover ritornare più sull’argomento.