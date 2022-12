Iva Zanicchi, periodo è buio senza via d’uscita e Samuel Peron cerca di consolarla

A Ballando con le Stelle ci sono momenti felici ed altri tristi. Per la Zanicchi, questo periodo è buio e senza via d’uscita.

Iva Zanicchi è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La sua passione, la sua verve e la sua forza spirituale le permettono di partecipare a svariate trasmissioni televisive, sia come ospite ma anche come concorrente.

Anche se la stagione tv sta volgendo al termine, la Zanicchi è apparsa un po’ dovunque durante l’arco di quest’anno: ha iniziato l’anno 2022 partecipando al festival di Sanremo, condotto da Amadeus e portando una canzone stupenda, e adesso conclude l’anno come ballerina nel programma condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1, ovvero Ballando con le Stelle.

Sappiamo tutti che questa trasmissione è alimentata sia dalla giuria che dal pubblico (in sala e a casa) e Iva ha diviso proprio questi due macrogruppi. Inaspettatamente, l’Aquila di Ligonchio è entrata nel cuore di uno dei giudici più severi, ovvero Guillermo Mariotto. Purtroppo, però, la cantante non è riuscita a far breccia nel cuore dell’altro giudice più severo di sempre: Selvaggia Lucarelli, che non ha mai (o quasi) perso l’occasione di dire la sua, criticandola anche in maniera troppo acida.

Oltre che mettere in evidenza il talento da ballerina di Iva, che comunque non è brillante, ma ricordiamo che è sempre una donna di 84 anni ed è già tantissimo quello che riesce a fare, la Zanicchi è stata criticata anche per le sue consuete barzellette che il pubblico le chiede di raccontare. Queste sue battute sono state considerate “squallide” dalla Lucarelli, perché non sarebbero adatte al pubblico della Rai, abituato a contenuti più placidi e puliti.

Il partner a Ballando per Iva, ovvero Samuel Peron, è un giovane uomo molto attivo sui social. Infatti, posta molto spesso foto o video che mostrano il dietro le quinte di Ballando con le Stelle, mentre si allena con la Zanicchi.

Il video di ieri fa vedere ai suoi followers quanto Iva sia esausta, molto provata dalle ore estenuanti di prove di danza. Ma, accantonata la stanchezza, la coppia ci rivela il motivo della tristezza di Iva: ha perso peso! Purtroppo, però, i chili persi sono nel punto sbagliato del corpo.

Durante la sua partecipazione a Ballando, Iva Zanicchi ha fatto anche delle ospitate sia da Eleonora Daniele che da Serena Bortone, dove ha svelato la perdita dei chili. Anche se poi si presentava con delle succulente brioches nella borsetta o un abbondante porzione di sushi. Ma il video di Peron ci svela l’arcano dietro a questa perdita di peso.

Nel video il ballerino chiede alla cantante: “Iva cos’è che mi stavi dicendo?” e lei gli risponde stizzita: “Guarda come sono invecchiata in una settimana”. A questo punto, Samuel Peron cerca di spostare l’attenzione su un argomento più piacevole, dicendole: “No, macché! Mi hai detto che hai perso 4 kg. Ma dove li hai persi?” Allora, la Zanicchi, sempre più malinconica, conclude così: “Li ho persi in faccia, sono scesa”.

Il corso del tempo non si può arrestare, ma di una cosa siamo certi: poche ottantaquattrenni riescono a ballare, e soprattutto a cantare, come fa Iva Zanicchi. L’età, alla fine, è solo un numero; se una persona è forte, sana e riesce ancora a fare questo genere di cose, le rughe passano in secondo piano.