Maria De Filippi “vorrebbe smettere ma non riesce” è vietato persino in certi luoghi

La famosa conduttrice tv è molto riservata circa sé stessa e la sua vita privata, però ha scelto di rivelare al suo pubblico un segreto di cui non va moto fiera nemmeno lei. Scopriamo di che cosa stiamo parlando.

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio la conduttrice della Mediaset più amata dal pubblico italiano. A riprova di questo, abbiamo i suoi programmi che, benché abbia ideato lei stessa, partendo da zero, hanno sfondato il piccolo schermo e sono stati apprezzati pienamente dalla critica. Proprio per queste sue doti infallibili e per la sua capacità di dominare il piccolo schermo, la gente dei social l’ha soprannominata Queen Mary.

La De Filippi riesce sempre ad essere tra i primi posti dello share televisivo e infatti, uno dei programmi tv da lei inventati più amati di sempre è C’è Posta Per Te. Questa trasmissione, in onda su Canale5 in prima serata, è in grado di raggiungere il 26% di telespettatori sera dopo sera, senza mai fallire una volta.

Sebbene sia nella fascia oraria più sfavorita, ovvero quella del pomeriggio, anche Uomini e Donne è un programmata targato Maria De Filippi che incassa moltissime visualizzazioni da parte degli spettatori ogni volta che va in onda.

Ovviamente, la presentatrice non fa tutto il lavoro da sola ma, anzi, è affiancata da un gruppo composto da redattori professionisti. La mole di lavoro che Maria deve affrontare ogni giorno non è poca; anche se è la carriera che ha sempre desiderato fare, non è altrettanto facile essere concentrati per tutto il giorno senza un minimo di stress.

Ovviamente, la De Filippi ha al suo fianco un ancora di salvezza che la aiuta a rilassarsi meglio, ovvero l’amato marito Maurizio Costanzo. Tuttavia, qualche volta la ben nota conduttrice si lascia tentare dal suo vizio segreto che la aiuta ad allentare lo stress.

In tutti questi anni di onorata carriera, e quindi anche di personaggio pubblico, nessun paparazzo (se non pochissimi) hanno beccato la De Filippi con le mani nel sacco. Che cosa fa Maria per alleviarsi dalle fatiche giornaliere? Fuma.

A quanto pare, Maria De Filippi è una di quelle fumatrici croniche, di quelle che, magari, escono anche all’una di notte per comprarsi il pacchetto di sigarette. Di certo, lei non l’ha mai fatto, ma l’assiduità con la quale fuma è facilmente percepibile dal suono della sua voce: molto roca e rovinata, anche se oramai è diventata uno dei suoi simboli.

La stessa conduttrice, qualche tempo fa, ha affermato di aver sostituito le classiche sigarette con le Iqos, perché, per alcuni, farebbero meno male di quelle ordinarie. In realtà, Maria De Filippi vorrebbe smettere di fumare, ma non riesce proprio a farlo. Ne sarà mai in grado? Forse è per questo motivo che ha sempre in bocca una caramella, per allentare la tensione quando non può fumare.