Gravissimo incidente all’interno della casa del GF VIP: una concorrente ha rischiato grosso

Nella casa del Grande Fratello oramai se ne sono viste di tutti i colori, ma ancora non si era parlato di incidenti con il fuoco. Almeno fino ad ora.

Il ben noto reality show, condotto dall’altrettanto famoso conduttore e giornalista Alfonso Signorini, intrattiene il suo pubblico ogni volta che va in onda su Canale5, in modi del tutto inusuali. Solitamente, questo reality diverte e fa ridere per gli sketch comici e le battutine più o meno velate che i gieffini si scambiano, ma questa settima edizione ha trovato altri modi per tenere incollato il pubblico italiano al piccolo schermo.

Ad esempio, furiosi litigi, malesseri improvvisi, segreti svelati e incidenti di diversa natura. L’ultimo evento riguarda una concorrente che ha scherzato troppo con il fuoco. Stiamo parlando di Oriana Marzoli.

La giovane donna è nata a Caracas, in Venezuela, il 13 marzo 1992 ed è famosa per le numerose partecipazioni fatte in diversi reality show. Infatti, è stata concorrente di una decina di reality in Spagna, dove ha iniziato questa lunga carriera con l’edizione spagnola di Uomini e Donne, ovvero Mujeres y Hombres.

Durante questo programma, la Marzoli ha conosciuto l’uomo con cui poi ha avuto una relazione, ovvero Tony Spina. La coppia, dopo aver preso parte ad altri reality insieme, ha deciso di lasciarsi per intraprendere due percorsi di vita differenti.

Dopo di che, Oriana si è fidanzata con Ivan Gonzales, e i due hanno partecipato al reality La Casa Fuerte. Anche questa relazione non è andata a buon fine e dopo la loro separazione, la Marzoli ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia: il Grande Fratello, edizione VIP. Qui, il pubblico italiano ha finalmente conosciuto la ragazza veterana dei reality.

La gieffina è stata in grado di entrare nei favori del pubblico, che fin da subito l’ha apprezzata molto e la sostiene anche sui canali social. Di recente, però, Oriana ha subito un pericoloso incidente dentro la casa.

Oriana Marzoli si è seduta su uno sgabello dove c’era appoggiata una piastra per capelli ancora bollente. La proprietaria dell’oggetto, Nikita Pelizon, l’aveva avvertita di non sedersi su quella sedia o di spostare la piastra, ma la Marzoli non ha prestato attenzione alle parole della sua coinquilina e ci ha guadagnato una bella bruciatura sulla coscia.

Non appena ha percepito il dolore, la Marzoli ha iniziato a gridare, allarmando, così, tutti gli altri concorrenti. Immediatamente, Nikita soccorre l’amica, tamponando la bruciatura con dell’acqua fresca per poi applicare una fasciatura in modo tale da poter coprire l’ustione. Dopo le repentine cure, Oriana si reca nel Confessionale e ci rimane per 20 minuti. Qui, la Marzoli ha ricevuto anche una crema per accelerare il processo di guarigione delle strinature.

Il filmato dell’accaduto ha subito fatto il giro del web, diventando virale in pochissimo tempo. Inoltre, è stato riempito dai commenti dei fan di Oriana Marzoli che hanno espresso la loro preoccupazione e le hanno augurato una pronta guarigione. Chissà cos’altro accadrà al GF prima della sua finale (che è ancora molto lontana).