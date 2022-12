“Non puoi parlare con loro” Harry lo vieta categoricamente a sua moglie | Situazione al limite

Harry e Meghan dopo l’uscita del loro documentario continuano ad essere al centro di speculazione e polemiche. Questa volta c’entra il loro rapporto con i paparazzi e un particolare avvertimento fatto da Harry verso Meghan. Vediamo la vicenda più da vicino.

Dopo l’uscita questo otto dicembre delle prime tre puntate del documentario dedicato alla relazione tra Harry e Meghan era praticamente certo che si sarebbero scatenate infinite polemiche. Ovviamente l’intrusione delle telecamere nella loro storia e di conseguenza in quella della Royal Family è stata intesa da tutti come un affronto incredibile alla monarchia.

Il documentario su Netflix, insomma, sembra rappresentare un vero e proprio punto di non ritorno per i rapporti tra Harry e Meghan e la famiglia Windsor. Quest’ultima, infatti sarebbe pronta a replicare a qualsiasi accusa lanciata dalla coppia ribelle tenendo conto che a gennaio 2022 uscirà anche il libro autobiografico di Harry chiamato The Spare.

Insomma, si tratta di un periodo per nulla semplice per i reali inglesi ricco di scandali iniziati già dal 2020 dopo l’abbandono degli impegni monarchici per Harry e Meghna e culminati con la scomparsa della Regina Elisabetta questo otto settembre.

Nel documentario c’è stato un episodio che ha fatto sicuramente discutere che riguarda soprattutto il rapporto di Meghan Markle con la stampa.

Meghan e i paparazzi

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno raccontato durante il loro documentario di aver avuto sempre un legame molto burrascoso con la stampa e di non aver mai apprezzato l’intrusione di giornalisti e paparazzi nella loro vita privata.

A tal proposito proprio Harry aveva consigliato a sua moglie, i primi tempi della loro storia, di non sorridere troppo ai fotografi lasciando Meghan stupita del consiglio. Ecco cosa la donna dice nel film: “Ricordo che sono andata a prendere dei fiori, sono uscita dal negozio di fiori e ci saranno stati 9 o 10 paparazzi in piedi in strada. Bloccavano tutti le auto e mi dicevano: ‘Ehi, come va Meghan?’ E io rispondevo: ‘Oh grazie, state al caldo ragazzi!’

Harry, però, molto più consapevole del comportamento dei media avrebbe quindi suggerito a Meghan di non dare loro troppa confidenza. Meghan nel doc. dice: “Ricordo che Harry il giorno dopo mi disse: ‘Non puoi parlare con loro’”.

In effetti, i consigli di Harry si sono rivelati poi lungimiranti. Poco dopo quell’uscita di Meghan il giornale The Sun ha promosso un titolo a dir poco eloquente che puntava su quanto Meghan Marklle amasse stare al centro dell’attenzione.

I media, quindi, avevano scambiato cordialità e gentilezza per egocentrismo e vanità in segno di costanti pregiudizio che la stampa ha sempre avuto nei confronti della Markle. E questo Harry lo sapeva benissimo da subito.