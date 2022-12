Chi è Luca Ciceroni, il meteorologo famoso per le sue gaffe in diretta. Ecco tutto quello che sappiamo

Conoscete il meteorologo Luca Ciceroni? È diventato virale per una gaffe capitata in diretta e il video di questo momento è già virale e perfino Selvaggia Lucarelli ha ricondiviso il video della doppia gaffe capitata in diretta al Tg Regione Molise.

Luca Ciceroni, forse non vi dirà nulla ma negli ultimi giorni questo è un nome diventato virale a causa di una doppia gaffe fatta in diretta televisiva durante una puntata del TGR Molise al momento del collegamento per il meteo. Ma cosa è successo e perché è diventato virale? Qual è stata la gaffe che ha fatto in diretta?

Buongiorno Italia è una trasmissione del TGR Molise e il suo conduttore è Filippo Bernardi che si è collegato appunto con Luca Ciceroni, meteorologo della Rai. Proprio nel corso di questo collegamento, in un momento in cui non sapeva di essere in diretta Ciceroni stava raccontando qualcosa di personale con qualcuno dietro le quinte.

Filippo Bernardi è riuscito a intervenire in corner per impedire che il pubblico ascoltasse quanto stava dicendo Ciceroni ma nell’imbarazzo del momento ha sbagliato a leggere una cosa e si è reso a sua volta protagonista di un’ulteriore gaffe: “Pippi Calzelunghe” è diventato “Pippe Calzelunghe”.

Naturalmente la cosa ha suscitato molte risate sul web, la prima è stata proprio Selvaggia Lucarelli che ha condiviso il video e ha scritto: “Giuro che non so se mi fa più ridere il tizio che racconta i ca** suoi al microfonista o il giornalista che dice PIPPE calze lunghe”.

La gaffe diventata virale

Luca Ciceroni è nato a Ravenna il 10 giugno 1978 e si è interessato di meteorologia fin da piccolissimo e infatti si è laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Bologna. Ha lavorato con il CNR di Bologna nei laboratori dell’ISAC (Istituto delle Scienze dell’Atmosfera e del Clima).

A quanto pare Ciceroni ha coltivato molti successi nel corso della sua carriera, nel 2005 è stato scelto come meteorologo di Sky Meteo 24 e nel tempo gli sono stati anche affidati dei servizi in esterna. Nel 2007 poi ha collaborato con Radio Studio Delta, che affida lo spazio al meteo quotidianamente. Nel 2018 ha lasciato Sky, continuando a fare il meteorologo da freelance. Dal 2020 collabora con la Rai per i servizi meteorologici dell’emittente di Stato italiana.

Per quanto riguarda Filippo Bernardini, sappiamo poco di lui, solo che è originario di Viareggio e che vive a Roma, è presente sui social anche se non ne fa un grande uso. Di certo, per assurdo, questa gaffe gli ha fatto guadagnare molta popolarità e non escludiamo che possa diventare anche più famoso e più seguito nel tempo, soprattutto se il video è stato condiviso dalla Lucarelli e sappiamo quanto un suo post possa girare.