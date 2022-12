Barbara D’Urso “Piange quando torna a casa”, confessione scocciante. Ecco il motivo

Un’amica di Barbara D’Urso ha rivelato qualcosa di sconvolgente che nessuno si sarebbe mai aspettato. Si tratta di qualcosa di clamoroso che riguarda la nota conduttrice televisiva e che ha sorpreso i fan. A quanto pare Barbara D’Urso non riesce a trattenere le lacrime quando rientra a casa dal lavoro e sembra esserci un motivo ben preciso.

La persona che ha rivelato questa curiosità su Barbara D’Urso è la sua migliore amica e di certo conosce bene le abitudini della famosa presentatrice. Di certo questa confessione è piuttosto curiosa se pensiamo che si tratta di un comportamento insolito, quello di piangere al proprio rientro a casa.

La donna ha fatto questa dichiarazione nel corso di un’intervista a Novella 2000 in cui ha parlato diffusamente del proprio rapporto con Barbara D’Urso. Molti sono stati gli aspetti del carattere di Barbarella nazionale sconosciuti ai suoi fan, uno di questi è, appunto, piangere quando rientra a casa.

Molti sono stati gli aspetti della vita privata di Barbara D’Urso di cui nessuno era a conoscenza e sono venute a galla molte curiosità, un scrigno nascosto, pane per i denti del gossip e dei fan che famelici di informazioni private e approfondite sui loro beniamini.

In questa conversazione si è parlato del lato più sensibile e fragile della conduttrice di Pomeriggio Cinque. La migliore amica di Barbara D’Urso ha raccontato che la sua amica ha un carattere forte ma nel corso della propria vita ha dovuto affrontare anche molti momenti drammatici e complessi, cosa che del resto capita a tutti.

Tra le altre cose che sono state dette, l’amica della D’Urso ha detto che il padre di lei è sempre stato molto severo, al punto da indurre Barbara a nascondersi anche solo per fare qualche telefonata.

“Suo padre era severissimo e lei, quando parlava al telefono, trascinava la cornetta dietro al divano per non farsi sorprendere da lui”. Questa la dichiarazione, in aggiunta alla quale la donna ha rivelato che Barbara D’Urso prende molto a cuore le storie commoventi e sappiamo che a Pomeriggio Cinque ne ascolta diverse. In queste situazioni le emozioni che prova nell’ascoltare certe storie sono così forti che quando torna a casa non sa trattenersi dal piangere.

Barbara D’Urso nel privato

“Quando qualcuno si accanisce contro di lei si chiede sempre il perché di così tanta cattiveria”, questa è un’altra confessione che ha fatto la migliore amica di Barbara D’Urso in cui ha sottolineato di trovare sconvolgente l’atteggiamento di un uomo che nel corso di una puntata di Live – Non è la D’Urso ha criticato in modo sgradevole la conduttrice prima di farle i complimenti al termine della puntata: “Non sono riuscita a trattenermi e gli ho chiesto: ‘Ma non è lei che fino a 10 minuti fa diceva di non sopportarla?’”.

Dal racconto della sua amica Barbara D’Urso sembra una persona davvero sensibile che si impegna molto nel suo lavoro e prende a cuore le storie di cui si occupa, dedicando la giusta attenzione a ciascuna di esse. Di recente poi la conduttrice ha subito un lutto, la morte del noto collaboratore Giacomo “Jack” Zoppi.

Si trattava di uno degli storici collaboratori di molti programmi Mediaset, mancava poco alla sua pensione. Barbara D’Urso ha voluto ricordarlo con un commosso post sui suoi canali social nel quale diceva di non riuscire ad accettare la perdita di questo amico. Ha aggiunto poi di averlo visto alcuni giorni prima della sua morte e lui era come sempre.

“Con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: ‘Ciao Barbara!’… ‘Ciao Jack!’… E ti ho lanciato un bacio. Anni, anni e anni vissuti insieme. C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni. Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi. Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene. Ciao Jack, unico Jack”.