Paura per Barbara D’Urso: “Denunciata, querelata e diffidata per aver parlato” | la situazione è gravissima

Barbara D’Urso al centro dell’attenzione mediatica per aver ricevuto una grave denuncia per via di un fatto accaduto durante la sua trasmissione Pomeriggio 5. Ecco come ha reagito la conduttrice di Mediaset.

Arriva una denuncia per Barbara D’Urso, ma lei reagisce con coraggio e afferma: “Non mi spaventa niente”. La situazione è molto grave e Barbara potrebbe subire pesanti ripercussioni. Ecco cosa sta succedendo spiegato nel dettaglio.

Sappiamo tutti che a Pomeriggio 5 si approfondiscono vari casi, passando dalle pagine di cronaca nera fino ad arrivare al gossip e la cronaca rosa. Durante la diretta, insomma, la conduttrice cerca di offrire ai suoi telespettatori un’ampia panoramica su ciò che accade nel mondo.

Tra i tantissimi casi trattati durante le puntate, c’è stato quello di Lando Buzzanca, l’attore ricoverato per via della rottura del femore.

Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, però, si è verificato un fatto piuttosto grave: è giunta notizia di una denuncia. La D’Urso ha reagito all’annuncio in diretta, dichiarando di non temere nulla.

Il caso Buzzanca

Tornando alla vicenda di Lando Buzzanca, l’attore 87enne è stato ricoverato in un hospice romano per via di una brutta caduta. La sua compagna Francesca Della Valle, però, si è mostrata contrariata con quanto scelto per Buzzanca.

Francesca Della Valle ha dato la colpa alla famiglia dell’artista e ha denunciato che le condizioni di salute di Buzzanca stanno peggiorando. “Ormai è ridotto ad uno scheletro”, commenta furiosa. Ma perché Barbara D’Urso ha ricevuto la denuncia?

Ebbene, sembra che l’approfondimento di Pomeriggio 5 dedicato al caso abbia infastidito qualcuno a tal punto da querelare l’intera redazione del programma.

Barbara D’Urso durante una delle sue dirette ha fatto intervenire Enrica Bonaccorti, e l’ha esortata a esprimere la sua opinione con sincerità utilizzando queste parole:

“Enrica tu sai bene da cosa è partito tutto questo. Lo sapete bene qui ma vi prego di non parlare e vi spiego perché. Addirittura chi non ha avuto voglia, diciamo così, in diretta e dire la propria versione, ha ritenuto più opportuno… vediamo se uso le parole giuste.

Ha ritenuto che la persona dalla quale è partita tutta l’indagine, chiamiamola così, è che ha diciamo ha fatto discutere finendo su tutti i giornali che hanno parlato di questa cosa che forse poteva essere finta”.

“Non sto dicendo cosa e chi. Ecco, questa persona invece di replicare e portare le proprie motivazioni e dire ‘non è vero smentisco le accuse che mi vengono mosse’, ha preferito un modo diciamo un pochino più… Cioè ha fatto una sorta di diffida, querela, nemmeno lo so e non mi interessa comunque”.

Queste le parole di Barbara D’Urso, che però non indica il nome della persona che avrebbe fatto partire la querela. La conduttrice di Pomeriggio 5, però, confessa senza paura:

“Non mi spaventa nulla, punto. Quindi vi prego di non fare nomi e spiegare di cosa sto parlando”.

Per poi proseguire così: “Denunciato, querelato, diffidato, in ogni caso non si parlerà più di questa persona perché non ci interessa. A noi interessa il vero amore che è quello dei figli. Le altre cose non si sanno”.