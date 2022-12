Leonardo Bonucci: matrimonio al capolinea, spunta la verità. Crisi tremenda con la moglie: “La malattia…”

Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha attraversato un periodo terribile nel suo matrimonio. Lo ha raccontato proprio sua moglie, Martina Maccari, spiegando che la coppia era entrata in una crisi tremenda a causa di una malattia dolorosa che li ha separati.

Tutti conosciamo Leonardo Bonucci e sua moglie Martina Maccari: i due hanno acceso i giornali di gossip al tempo della loro frequentazione, e poi di nuovo quando hanno annunciato il matrimonio. Non tutti sanno però che la coppia ha attraversato una brutta crisi che ha messo in dubbio tutta la loro relazione e il rapporto coi figli.

Maccari nel frattempo deve anche difendersi da chi l’accusa di essersi legata a Bonucci solo perché è un calciatore e quindi ha molti soldi. Ma la sua replica non lascia spazio a fraintendimenti: “quando ho conosciuto mio marito non era famoso e non aveva una lira”.

Leonardo Bonucci e Martina Maccari: la verità

Ciò che da fuori sembra tutto rose e fiori spesso nasconde un tremendo dolore. È quando accaduto a Leonardo Bonucci e Martina Maccari, che hanno visto il loro matrimonio sull’orlo del baratro a causa di una brutta malattia che si è insinuata nelle loro vite.

La donna ha usato il suo profilo social per sfogarsi e raccontare di quando la sua relazione con Bonucci è stata messa in ginocchio a causa della malattia del figlio. “Ho messo in dubbio tutto, temendo di non riuscire a tornare quella che ero prima della partenza. Nonostante questo, a casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social” ha detto.

La crisi è avvenuta nel 2016 quando Matteo, il secondogenito della coppia, si è dovuto sottoporre a un intervento urgente alla testa. I due sono stati messi a dura prova da questo imprevisto tremendo e hanno rischiato di dirsi addio: la pressione era troppa.

“All’inizio io e Leonardo ci siamo allontanati: gli eventi difficili mettono alla prova. Poi, però, alla fine del viaggio ci siamo ritrovati più uniti. La malattia di Matteo ha messo a rischio la nostra coppia… Quando accade un evento così doloroso ci si chiude, ci si isola, e si fa fatica a comunicare.

È come se esplodesse qualcosa nella tua vita, ti mette in difficoltà sia quando c’è troppo amore, sia quando ce n’è poco. All’inizio si marcia compatti, ma se il percorso è lungo e doloroso c’è il rischio di perdersi” ha spiegato la donna.

Oggi i due sono tornati a essere uniti come prima e, anzi, questo brutto episodio li ha avvicinati ancora di più. Di certo non è stato semplice fare un bilancio della propria vita e accettare ciò che era successo, ma ora che il piccolo sta bene i due sono tornati alla normalità.