Avete visto la villa di Paola Turci e Francesca Pascale? È incredibile, un sogno | Foto

Paola Turci e Francesca Pascale sono sempre più felici e innamorate, e i numerosi scatti che popolano il web lo dimostrano. Le due si sono sposate poco tempo fa e ora stanno vivendo il loro amore il più lontano possibile dai paparazzi, in una villa meravigliosa che vi lascerà a bocca aperta.

Paola Turci e Francesca Pascale stupirono tutti ai tempi quando annunciarono il loro matrimonio: tutti sapevano che si frequentavano da tempo, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un annuncio del genere. Fu una sorpresa per chiunque: le due si sono sposate a Montalcino, in Toscana, il 2 luglio scorso.

La coppia è felicissima e sta vivendo appieno la sua storia d’amore. Le due donne si amano e nei loro piani ci sarebbe anche un bambino, ma ancora la strada per l’adozione è lunga e le due devono vedersela con la burocrazia.

Paola Turci e Francesca Pascale, la villa da sogno

La “strana coppia” sta facendo parlare di sé per la meravigliosa villa in cui vive. “Strana” perché le due donne sono molto diverse: la Turci è una cantante con simpatie per la sinistra, mentre la Pascale è una militante di centro-destra. Il loro amore però è riuscito a superare la barriera del credo politico e si sono sposate con una bellissima cerimonia.

A stupire ancor di più è il fatto che la Pascale sia stata la compagna di Silvio Berlusconi fino a quattro mesi prima che venisse ufficializzata la relazione tra lei e la Turci. Insomma, nessuno ci avrebbe scommesso, eppure le due sono state beccate a scambiarsi effusioni su uno yacht e da quel momento la loro storia è diventata di dominio pubblico.

Le due si sono sposate con una cerimonia meravigliosa alla quale hanno invitato tanti amici e parenti: la loro unione è stata un festa che ha coinvolto tante personalità dello spettacolo e non.

Oggi vivono in una villa stratosferica nelle campagne Toscane, precisamente a Trequanda, in provincia di Siena. Si tratta di una villa con 16 stanze più una dependance con altre 8, davvero immensa. Anche se in generale le due sono molto riservate, a volte pubblicano degli scatti sui social mentre sono in casa, quindi i fan sono riusciti a intravedere l’aspetto della casa.

L’interno è molto curato ma anche colorato; i mobili sono molto eleganti ma mantengono comunque un pizzico di modernità che non stona; ci sono molti saloni, tutti finemente arredati con buon gusto. Insomma, la villa delle due è davvero un sogno e la coppia sta vivendo la sua storia d’amore in un nido da fare invidia a tutti.