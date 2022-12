Barbara Palombelli a ruota libera su Rita Dalla Chiesa, “ecco perché ha abbandonato Forum”, sostituita subito

Perché Rita Dalla Chiesa ha detto addio a Forum? Barbara Palombelli ha rivelato le vere ragioni dietro l’abbandono della storica trasmissione da parte della conduttrice. Il suo volto sembrava insostituibile eppure alla fine se n’è andata anche lei dal programma.

Rita Dalla Chiesa è stato il volto storico di Forum, il programma di Rete 4 in cui vengono presi in esame e messi in scena casi realmente esistiti, mostrando al pubblico le ragioni delle due parti e infine rivelando la decisione presa dal giudice.

Dalla Chiesa è stata la conduttrice storica del programma: ne ha preso parte nelle edizioni dal 1988 al 1997 e dal 2003 al 2013. Tutti infatti la riconoscono come il volto di Forum e c’è ancora qualcuno che fa fatica ad accettare che al suo posto ci sia qualcun altro e che lei se ne sia andata dalla trasmissione.

In pochi sanno che la conduttrice è stata sposata con Fabrizio Frizzi, altro volto indimenticabile della televisione italiana: i due sono stati legati dal 1992 al 2002. Il loro matrimonio è terminato perché il conduttore si era innamorato di un’altra donna. Nonostante ciò, l’affetto e il rispetto tra i due è rimasto invariato e la conduttrice ha sofferto molto per la morte dell’ex marito.

L’addio di Rita Dalla Chiesa

Barbara Palombelli ha preso il posto di Rita Dalla Chiesa alla conduzione di Forum dopo che quest’ultima ha deciso di andarsene dalla trasmissione. I telespettatori più fedeli sono rimasti interdetti da questo cambio e non tutti hanno accettato la Palombelli come nuovo volto del programma. Ma perché Dalla Chiesa non è rimasta nella trasmissione? Cosa l’ha spinta ad andarsene?

A differenza di ciò che pensano molti, la storica conduttrice non è stata rimpiazzata dalla Palombelli, ma ha deciso di andarsene di sua spontanea volontà. Il motivo è che le era stata offerta un’occasione molto importante su La7 che non ha potuto rifiutare; la Palombelli quindi è diventata semplicemente la sua sostituta. Rita Dalla Chiesa aveva già preso la sua decisione, che non è dipesa da nient’altro se non da lei.

Non c’è invidia o gelosia tra le due, anzi, a quanto detto dalla Palombelli si vogliono molto bene e si rispettano. Sono infatti due talentuose conduttrici e le voci che girano sulle antipatie tra le due sono del tutto infondate.

Oggi Dalla Chiesa ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione per seguire la carriera politica: è stata infatti eletta in Parlamento e ora si occuperà di politica a tutto tondo. La conduttrice non ha mai nascosto la sua simpatia per Berlusconi e ora si è schierata al suo fianco in questo nuovo governo.