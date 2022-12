Ilary Blasi: cosa fa nella vita Bastian? Da non credere, le voci girano. “Gli somiglia”

Che cosa fa nella vita Bastian, la nuova fiamma di Ilary Blasi? Di lui si sa ben poco a parte il fatto che frequenta la showgirl, ma nuove indiscrezioni hanno riacceso l’attenzione sull’uomo. Ecco di cosa si occupa.

Ora che Francesco Totti ha ritrovato l’amore con Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi si è rimboccata le maniche e si è messa a cercare qualcuno. E ci è riuscita: la bella showgirl è stata beccata in atteggiamenti molto romantici con un certo Bastian. Ma chi è costui e cosa fa nella vita?

Totti e Ilary hanno una specie di calamita per il gossip visto che ora i giornali sono tornati a infiammarsi. Questa volta però è a causa della nuova fiamma della showgirl, un affascinante uomo straniero che la donna frequenta da qualche settimana. La notizia ha impiegato poco a fare il giro d’Italia e tutti sono curiosi di capire chi è questo Bastian, di cosa si occupa e come ha conosciuto la showgirl.

Se Ilary pensava di poter finalmente star tranquilla, ha sbagliato i conti: i paparazzi seguono ancora ogni sua mossa, cercando di scoprire il più possibile sulla sua vita.

Bastian: chi è la nuova fiamma di Ilary Blasi

Chi segue i giornali di gossip lo avrà visto in foto e saprà già che Bastian è la nuova fiamma di Ilary Blasi. Finora su di lui non si è saputo molto, ma ecco che sono emersi nuovi dettagli sulla sua occupazione e su come ha conosciuto la showgirl.

A colpire dell’uomo è la somiglianza con Totti, perlomeno nel portamento e nel fisico: un particolare strano, visto che anche Noemi Bocchi ricorda molto Ilary. Bastian, da quel che sappiamo, è un imprenditore che vive a Francoforte. Lui e la showgirl si sono incontrati pochi giorni fa a Zurigo dove hanno passato qualche giorno insieme. Gli scatti rubati non mentono: i due sono davvero innamorati.

Era da un po’ che Ilary non sorrideva così e sembra proprio che abbia ritrovato anche lei l’amore. Bastian è una persona molto chiusa, poco presente sui social e forse non è nemmeno a conoscenza della querelle tra Totti e Ilary. Meglio per la showgirl, che ora può finalmente vivere una storia lontano dai riflettori e godersi le giornate con l’uomo.

Forse Ilary sta cercando di ottenere più privacy, al contrario di Totti che ormai ha ufficializzato la sua storia con Noemi portandola con sé ai Globe Soccer Awards di Dubai: i due hanno sfilato insieme davanti a tutto il mondo. Ormai non c’è più nulla da nascondere: la coppia può finalmente vivere alla luce del sole.