Amici, tragedia dopo il lutto: “Dovete vergognarvi”, le accuse sono pesantissime, il talent nella bufera

Amici nella bufera dopo le parole della madre della vittima contro chi ha osato profanare il ricordo di suo figlio. Il ragazzo, ex concorrente del programma di talent condotto da Maria De Filippi, è venuto a mancare in maniera tragica e i genitori non hanno ancora ottenuto giustizia.

Amici al centro del gossip dopo che la madre di un ex concorrente, scomparso prematuramente, ha fatto delle dichiarazioni shock e ha accusato qualcuno di aver mancato di rispetto a suo figlio. Le sue parole sono davvero strazianti: per lei non c’è pace.

Perdere un figlio è già abbastanza doloroso, per di più se sono stati fatti degli errori di valutazione. È questo l’inferno che stanno vivendo il padre e la madre di uno dei giovani talenti di Amici, scomparso da giovanissimo a causa di una brutta malattia.

L’ex concorrente di Amici: una tragedia senza fine

Amici è stato colpito di recente da una tragedia terribile: uno dei suoi giovani talenti è stato portato via da una malattia terribile che non gli ha lasciato scampo. I genitori stanno ancora lottando per ottenere giustizia e mettere un punto a questa storia tremenda.

Michele Merlo era uno dei concorrenti del talent show di Canale 5 che purtroppo è stato colpito da una leucemia non diagnosticata che se l’è portato via all’improvviso. I genitori stanno combattendo contro il sistema sanitario perché, secondo quanto riportato in diverse interviste, la sanità non avrebbe funzionato a dovere e avrebbe causato la morte del giovane.

Lo ha ribadito il padre del ragazzo durante un’intervista nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, dove ha spiegato che se i medici avessero individuato la malattia di suo figlio, Michele forse sarebbe stato ancora con loro. La madre poi ha raccontato in un terribile episodio accaduto di recente che ha sconvolto tutti e ha peggiorare la situazione già dolorosa.

“Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere i regali di Michele” ha detto. Sembra infatti che qualcuno abbia rubato i pensieri destinati al ragazzo dalla tomba dove erano stati appoggiati, profanando così il suo ricordo e mancando di rispetto a tutta la sua famiglia.

“Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile! Devi solo vergognarti!” ha scritto in un post su Instagram. Immediata la reazione del web e dei fan del ragazzo, che si sono stretti attorno alla donna. Quello del ladro è stato un gesto davvero ignobile.