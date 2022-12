Per Roberto “il baffo”, è andato tutto a rotoli, “Mi chiedevano se stessi morendo”

Vi ricordate Roberto detto “Il baffo”? Per molti anni è stato il re delle televendite e ha colpito tutti quanti per il suo modo di comunicare, come se fosse sempre affaticato e senz’aria. Ma che fine ha fatto? Ecco che mestiere fa ora.

Anche chi non ha guardato le televendite degli anni ’90 lo conosce: stiamo parlando di Roberto “Il baffo” da Crema, personaggio “cult” delle televendite di quegli anni. La caratteristica delle sue televendite era l’affanno con cui presentava i prodotti, che diventava quasi un rantolo quanto più si agitava. Il suo strano modo di vendere ha colpito tutti e non sarà difficile dimenticarsi di lui.

Roberto si è occupato di tanti prodotti, alcuni anche molto strani. Lui stesso ha ricordato la sua prima televendita, quando doveva vendere un massaggiatore fatto di corde, canape e palline rotonde, il tutto ricoperto di legno.

Un’impresa davvero ardua! Molti gli hanno chiesto spiegazioni riguardo il suo strano modo di parlare, e questo è ciò che ha rivelato: “Dopo un mese iniziò la gente a fermarmi per strada e a chiedermi se stessi morendo. In realtà sto bene, mi manca solo l’aria, voglio dire dieci cose in una e questo è l’effetto”

Roberto “Il baffo”: che fine ha fatto?

Se negli anni ’90 la televisione era il suo regno, ormai è molto tempo che l’uomo non appare più sul piccolo schermo. In molti si sono chiesti che fine abbia fatto e di cosa si occupa oggi. Finalmente abbiamo una risposta e siamo sicuri che vi stupirà.

Roberto è ben consapevole del successo delle sue televendite, che ancora oggi ogni tanto vengono ricordate con ilarità. “Io sono stato l’Amazon dell’epoca, si può dire questo. In pochi lo sanno, ma mi chiamarono anche a fare lezioni alle università nel campo del marketing e delle vendite. Io non mi studiavo nulla, vendevo solo grazie all’intuito e all’improvvisazione” ha detto.

Con le televendite ha guadagnato tantissimo, come ha spiegato lui stesso: “Sono arrivato a fatturare in anni particolari anche trenta miliardi in un anno. All’inizio guadagnavo in base a quanto vendevo, poi ho comprato l’azienda. Gli altri televenditori forti almeno un miliardo all’anno lo prendevano. Ho comprato una casa, ho un po’ di moto, qualche orologio“. Cifre folli che però lo hanno portato a essere condannato, nel 2005, a due anni di carcere per bancarotta fraudolenta.

Nel 2004, dopo diversi anni di assenza, era stato uno dei concorrenti del reality La Talpa, ma la sue esperienza è finita poco dopo perché aveva quasi bestemmiato in diretta. Roberto è stato espulso subito e da quel momento non si è saputo più nulla di lui.

Oggi sappiamo che è un pescatore, ma lo fa solo per hobby: i suoi guadagni derivano dall’azienda dei suoi due figli, Morris e Valentina, coi quali l’uomo collabora. Il re delle televendite si è ritirato a vita privata e si sta godendo gli anni di “pensione” in tranquillità.