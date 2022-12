Meghan Markle: “Sei una sgualdr*na!”, accuse shock, verità rivelata, “Disprezzata da tutti”

Meghan Markle torna a far parlare di sé dopo alcune rivelazioni shock fatte durante un podcast che la vede protagonista. La duchessa di Sussex ha parlato di un tema che le sta molto a cuore e ha anche svelato un aneddoto che ha stupito tutti.

I duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, sono di nuovo al centro della bufera. Non che ne fossero mai usciti: dalla morte della regina Elisabetta il gossip ha colpito anche loro e tutto è culminato con la docuserie uscita proprio in questi giorni su Netflix. La duchessa ha approfittato dell’uscita della serie per rivelare alcuni suoi pensieri molto particolari.

Mentre a palazzo reale scoppia la bufera, Harry e Meghan cominciano a godersi il successo della docuserie che li vede protagonisti. Carlo e Camilla devono far fronte a un popolo sempre più freddo nei loro confronti mentre William e Kate sono oltreoceano per incontrare i sudditi che vivono in America. I reali stanno cercando di mantenere una facciata normale, ma sanno bene che il mondo intero li sta guardando e giudicando.

Meghan Markle e quelle parole che pesano

La duchessa di Sussex si è voluta sfogare durante un podcast in cui è stata protagonista di recente. In occasione dell’uscita di Harry e Meghan, la docuserie di Netflix in cui lei e suo marito parlano della loro personale “brexit”, l’ex attrice sta rilasciando una serie di interviste in cui si è lasciata andare a confessioni anche molto personali.

Meghan è una donna molto attiva e di recente ha anche cominciato a tenere un suo podcast molto seguito dai suoi sostenitori e anche dai curiosi che vogliono sentire una voce diversa dal solito. Proprio durante una di queste puntate la duchessa ha parlato di un tema molto sentito, scatenando grandi discussioni sul web.

Meghan Markle ha deciso di parlare di sessualità durante una delle puntate, argomento ancora tabù soprattutto quando si parla di quella femminile. “Non riesco a comprendere quale sia il problema delle donne, perché quando si parla dell’esplorazione della loro sessualità risulta sempre tutto più diffamante rispetto a quando ci si riferisce agli stessi argomenti per l’uomo. Perché la tua sessualità femminile deve essere usata contro di te?” si è lamentata, trovando l’appoggio di molte donne.

“Se un uomo gioca con più donne, viene osannato. Se una donna, magari di successo, gioca con più uomini, le viene invece detto alle spalle: ‘Andiamo! Era proprio una sgualdrina quando andava a scuola!’” ha continuato la duchessa, sottolineando che il problema della società è proprio nell’avere due pesi e due misure e disprezzare le donne che vivono appieno la loro sessualità.