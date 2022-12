Elisabetta Gregoraci, la retta scolastica del figlio è assurda. Cifre da capogiro

Rivelata la cifra che Elisabetta Gregoraci paga per la retta scolastica di suo figlio. Si parla di somme da capogiro, assurdo pagare così tanto per una scuola. Ecco quanto spendono lei e Briatore per l’istruzione di Nathan.

Il costo della retta scolastica

Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ha iniziato la scuola e la coppia milionaria ha deciso di iscriverlo a un istituto davvero prestigioso. La retta scolastica è così alta che viene difficile credere che i due paghino così tanto: si tratta di cifre da capogiro.

La presentatrice di Battiti live torna a far parlare di sé. Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl italiane più amate di sempre, che abbiamo imparato a conoscere meglio grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip – programma condotto da Alfonso Signorini – nel 2020.

Nota anche per essere la moglie dell’imprenditore Flavio Briatore, la Gregoraci si è guadagnata spesso un posto in prima pagina nelle copertine di gossip per via del suo matrimonio con lui. I due si passano 30 anni di differenza e, nonostante la separazione, hanno mantenuto degli ottimi rapporti. Come ha rivelato la presentatrice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera i due hanno trovato un punto d’incontro per il bene di loro figlio:

“Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente discutiamo. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto“.

Al di là della loro relazione, Briatore e la Gregoraci sono tornati sotto i riflettori per via della scuola di Nathan, loro figlio. Elisabetta lo ha accompagnato a scuola per il suo primo giorno e ha immortalato il momento con uno scatto pubblicato su Instagram. Sotto la foto la dedica:

“È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco. È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale.

Nathan, tu auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno. Imparare a crescere è una cosa bellissima, e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera e orgogliosa”.

Ciò che ha suscitato scalpore è la retta pagata per la scuola del ragazzo, che frequenta la prestigiosa The international school of Monaco. Sapete a quanto ammonta? La cifra è inimmaginabile: pare che la retta parta dai diecimila ai trentamila euro l’anno.

Guardando il sito della scuola si può osservare che serve pagare 250 euro solo per la domanda di ammissione, mentre per l’iscrizione effettiva si pagano 1500 euro. A questi, poi, il primo anno si aggiungono 5.000 per le attrezzature scolastiche, per un totale di quasi 7mila euro di sola iscrizione.

Cifre considerevoli che rispecchiano lo stile di vita di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci che, nonostante non stiano più insieme, sono rimasti in buoni rapporti anche per la serenità del loro amato figlio Nathan.