Iva Zanicchi parla della drammatica perdita: “È stato devastante” | parole strazianti

Iva Zanicchi ha parlato del tragico lutto, che ha lasciato una ferita profonda nel suo cuore. La sofferenza è tanta e trapela autentica dalle parole della cantante. Ecco cosa ha raccontato.

Il doloroso racconto

In una lunga e intima intervista rilasciata al settimanale DiPiùTV, Iva Zanicchi si è lasciata andare e ha raccontato della tragica perdita avvenuta poco tempo fa. Un’esperienza che l’ha segnata e cambiata per sempre. Dalle sue parole si capisce che la ferita è ancora aperta e brucia ancora. Ecco cosa ha raccontato la concorrente di Ballando con le stelle.

Durante l’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv, l’artista ha parlato di moltissime cose: dalla sua esperienza in qualità di ballerina esordiente in Ballando con le stelle, fino alla dolorosa perdita del fratello.

La finale del programma condotto da Milly Carducci è alle porte, e Iva Zanicchi ha tirato le fila della sua esperienza: “Se poi dovessi vincere Ballando con le stelle, ritirerei la coppa in bikini! Ho già pronto il bikini”, dichiara la cantante.

Continuando nella chiacchierata, la Zanicchi ha parlato di un argomento molto delicato, la drammatica perdita di suo fratello Antonio, scomparso dopo aver contratto il Covid-19.

“Ho 82 anni e nella vita ho vissuto tanti dolori. Perdere mio fratello Antonio è stato devastante”, ammette, per poi continuare: “La vita è una, piangersi addosso non serve, e secondo me un’artista non dovrebbe mai farlo”.

Nonostante l’immenso dolore, Iva non ha perso la sua vena ironica e innata simpatia, per questo durante le sue apparizioni in televisione cerca sempre di far ridere i telespettatori e portare un po’ di serenità nelle case degli italiani.

Tornando a parlare del fratello, la concorrente di Ballando con le stelle ha raccontato del rapporto che li legava, rivelando aneddoti molto intimi.

Ha spiegato che da bambina si divertiva a ballare in casa davanti alla sua famiglia, affermando che sua madre sarebbe davvero orgogliosa della sua scelta di mettersi in gioco a Ballando con le stelle.

“Se mi vedesse oggi sarebbe felicissima perché ce la sto mettendo davvero tutta”, ha commentato.

Durante l’intervista, Iva Zanicchi ha ammesso di non aver mai fatto danza o ginnastica in tutta la sua vita, preferiva fare lunghe passeggiate in compagnia di suo papà, arrivando a camminare anche per 20 km nei boschi dell’Appennino Emiliano.

In ragion del vero, ha dichiarato: “Anche le mie ginocchia sono abituate alla fatica, visto che alla mia età dovrebbero essere malmesse, invece ne hanno risentito positivamente”.