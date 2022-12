Christian De Sica felicissimo, torna l’intramontabile duo: “Indovinate con chi sono sul set…” | fan pazzi di gioia

Bellissima notizia per Christian De Sica, l’attore romano torna sulle scene con lui. I fan impazziscono di gioia e inondano il web di commenti di apprezzamento. Ecco con chi lo rivedremo sul set a brevissimo.

Torna sulle scene il duo inseparabile

L’attore più amato del cinepanettone, Christian De Sica, torna in scena a far divertire gli italiani proprio con lui. Lo scatto pubblicato su Instagram ha mandato in tilt in web, pazzo di gioia per la notizia.

Figlio d’arte, Christian De Sica è uno degli attori più noti del cinema italiano. Con i suoi cinepanettoni ha fatto divertire per anni il paese intero e si è guadagnato un posto nel cuore degli amanti del genere. Massimo Boldi è stato suo compagno inseparabile nei film di successo che hanno riempito le nostre sale cinematografiche.

Christian è figlio del maestro del neorealismo Vittorio De Sica ed è cresciuto in una famiglia di artisti. La sua passione per l’arte della recitazione, quindi, è nata con lui e l’ha portato a ottenere importantissimi riconoscimenti nazionali e non solo.

De Sica non è solo un attore, ma in diverse occasioni lo abbiamo visto nei panni di conduttore in prima serata o come ospite di programmi di rilievo sul piccolo schermo.

Nelle ultime ore i fan sono impazziti per uno scatto pubblicato sui social che segna il ritorno di un’era. La foto è stata inondata di commenti di apprezzamento che testimoniano quanto le persone amino De Sica e la persona che gli sta affianco nella foto.

Nessuno si aspettava questo grande ritorno: i due attori formano un duo intramontabile, che però non si vedeva da tempo sul set. Finalmente ora torneranno a far divertire gli italiani. Ecco di chi si tratta.

“Tornato a girare con il cognatino”

Christian De Sica ha stupito tutti svelando ai suoi seguaci di essere tornato sul set con Carlo Verdone. In molti hanno notato che il ciak nella foto è targato 6/11/2022 e si chiedono se la foto sia stata scattata in quella data o se ci sia qualche errore sul set della serie.

Forse non tutti sanno che De Sica è imparentato con Verdone: infatti, è sposato con sua sorella Silvia, anche lei attrice di professione.

I due cognati tornano sul set e l’Italia intera non sta più nella pelle nel vederli nuovamente insieme. La coppia di attori sta girando Vita da Carlo2, una serie firmata Amazon Prime che – dopo il successo ottenuto – è sbarcata alla seconda stagione. Non ci resta che aspettare di rivederli insieme sul piccolo schermo.