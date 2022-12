Kate Middleton è incinta, il vestito aderente la tradisce e mostra il pancino | la foto rivelatoria

Kate Middleton e il principe William diventeranno presto genitori? Lo scatto incastra i due reali, che forse non volevano svelare l’arrivo della cicogna.

Si è parlato spesso di una quarta gravidanza di Kate Middleton, ma il principe del Galles ha sempre dichiarato che non era pronto ad allargare nuovamente la famiglia. Al contrario, si è sempre detto soddisfatto di aver donato ben tre eredi al trono, e che la sua esperienza in materia di paternità sarebbe finita lì.

Se da una parte Kate non stava più nella pelle e desiderava tantissimo un altro bambino, dall’altro lato c’era William a fare resistenza. Eppure, forse, qualcosa è cambiato: da uno scatto rubato che rivela rotondità sospette, sembra proprio che la Middleton sia in dolce attesa. Ecco l’indiscrezione trapelata dalle mura di Buckingham Palace.

La principessa del Galles adora i bambini e non ha mai fatto segreto di volerne un quarto. Al contrario, William, si è sempre dichiarato soddisfatto della loro famiglia a 5.

Effettivamente, i due coniugi reali hanno donato alla monarchia inglese ben tre eredi (Charlotte, George e Louis), nati a pochi anni di distanza l’uno dall’altra. Ora che i bambini sono diventati grandi, i due sposini reali possono tornare a godersi la loro vita di coppia e recuperare un po’ di indipendenza.

Ora, però, sembra essere cambiato qualcosa: forse, non andrà più come previsto e bisognerà ricominciare il percorso genitoriale da capo. Nelle ultime ore è spuntata la foto rivelatoria che non lascia più spazio a dubbi: ci sono alte probabilità che Kate aspetti un bambino, il quarto Windsor.

L’indiscrezione arriva da una fonte vicina alla famiglia reale che si sarebbe fatto scappare la notizia bomba, e ora i tabloid inglesi non fanno che parlare di questo. I sudditi sono pazzi di gioia, soprattutto perché ultimamente vedevano Kate molto provata e giù di morale.

Si dice che i nuovi principi del Galles stiano nascondendo la dolce notizia, perché non si sentirebbero ancora pronti ad annunciarla al mondo intero.

La foto rivelatoria, scattata in occasione della visita oltreoceano, mostra un pancino sospetto che non lascerebbe spazio a dubbi. Per l’occasione, Kate indossava un abito lungo ed elegante con cui ha fatto un figurone e attirato tutti gli occhi su di sé. Il vestito aderente, però, l’ha tradita, mostrando una rotondità al ventre che grida gravidanza.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe una grande gioia per la coppia e in particolare per Kate, che non ha mai nascosto di volere un quarto figlio. La Royal Family, quindi, potrebbe essere destinata ad allargarsi.