Meghan Markle a un passo dalla morte: “Salvata per pochissimo” | il dramma preoccupa tutti

Meghan Markle ha sfiorato la morte. La notizia fa il giro del mondo e allarma i sudditi, anche quelli che fanno fatica ad apprezzarla. Il mondo intero è preoccupato per il suo stato di salute.

Meghan Markle fin dal suo esordio nella famiglia reale inglese ha suscitato reazioni profondamente contrastanti nell’opinione pubblica: c’è chi la ama e chi la odia, soprattutto dopo la scelta di trasferirsi in California portandosi dietro l’amatissimo Harry, ora lontano dalla sua terra madre.

Nonostante le divergenze, la notizia choc delle ultime ore, secondo la quale la duchessa di Sussex avrebbe rischiato la morte, sta preoccupando davvero il mondo intero. A rischio c’è la sicurezza e la vita della duchessa di Sussex. Le persone hanno paura che a lei sia riservato un terribile destino come quello di Lady Diana.

Le minacce di morte

Quello delle ultime ore è sicuramente un altro polverone che si alza sulla famiglia reale inglese, che ultimamente non riesce a fare a meno di scandali e segreti. Re Carlo III da quando è salito sul trono ha avuto moltissimo da fare, cercando di non farsi sopraffare dai molti scheletri nell’armadio che sono stati rispolverai da quando la Regina Elisabetta ci ha lasciati lo scoro 8 settembre.

Tra i problemi da cui difendersi, sicuramente rientrano Harry e Megan che remano contro la famiglia costruita dalla regina Elisabetta. Nonostante abbiano preso le distanze per trasferirsi in America e acquisire una certa dipendenza, i duchi di Sussex continuano a far parlare di loro.

L’ex attrice americana di Suits è finita nuovamente nel mirino dei media per una notizia piuttosto negativa. La donna avrebbe messo in pericolo la sua stessa vita: ecco che cosa è successo.

L’indiscrezione vede coinvolto Neil Basu, ex capo di Scotland Yard, e ha lasciato tutti senza parole. Meghan avrebbe rischiato di morire per via di alcune minacce di morte che le sono piovute addosso.

La duchessa di Sussex sarebbe stata più volte vittima di complotti attuati da gruppi di estrema destra, ostacolati prontamente proprio dalla Scotlant Yard.

Questo terribile accaduto, forse, non doveva trapelare dai media, ma la notizia ormai è di dominio pubblico e il mondo intero è preoccupato per il futuro e la sicurezza di Meghan e dei suoi figli.

Il popolo teme che, nonostante il rischio disinnescato grazie alla Scotlant Yard, Meghan continui a subire queste minacce di morte e che prima o poi nessuno sia più in grado di ostacolarne la messa in atto.