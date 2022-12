Carolyn Smith vuota il sacco su Milly Carlucci: “Ecco chi è davvero” | confessione sconcertante

Carolyn Smith parla di Milly Carlucci, e non utilizza parole leggere. Dopo le frecciatine nei confronti della collega Selvaggia Lucarelli, vuota il sacco anche sulla conduttrice di Ballando con le stelle. Ecco cosa ha detto.

Ballando con le stelle è un programma che fa molto parlare di sé. In onda ogni sabato su Rai1, mette in scena una gara di ballo in cui ballerini professionisti si esibiscono con volti noti dello spettacolo, che imparano a muovere i primi passi a ritmo di musica.

La scorsa edizione è stata vinta dalla cantante Arisa, che durante il suo percorso nel programma condotto da Milly Carlucci ha sviluppato notevoli doti di ballo. Infatti, a lei è andata la vittoria del programma.

Ancora non è chiaro chi vincerà quest’anno, ma questa edizione è stata sicuramente una delle più scoppiettanti per via di velenosi litigi consumatosi nel parterre dei giudici.

Al centro dell’attenzione torna ancora una volta Carolyn Smith: dopo le velenose frecciatine lanciate a Selvaggia Lucarelli, dice la sua anche sulla padrona di casa, Milly Carlucci, e non si trattiene di certo. “Ora vi svelo chi è”. Ecco cosa ha raccontato.

“Ecco chi è Milly Carlucci”

Carolyn Smith è una nota coreografa che in Ballando con le stelle ricopre il ruolo di giudice. A contraddistinguerla è sicuramente la sua schiettezza: infatti, non si trattiene dal dire la sua a proposito di colleghi, concorrenti in gara, e conduttrice.

Per la sua esperienza nel mondo della danza, Carolyn è sicuramente uno dei giudici più competenti nel programma. Proprio per questo, non le sfugge nemmeno un errore ed è molto severa nei confronti dei ballerini in gara, pur sapendo che sono alle prime armi.

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, la sceglie in ogni edizione per averla al suo fianco. Sappiamo per certo che la apprezza molto, ma cosa pensa Carolyn di Milly? La stima è reciproca?

Carolyn Smith ha raccontato senza peli sulla lingua cosa pensa di Milly in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gente. Nella chiacchierata la giudice ha confessato che ultimamente preferisce rimanere in silenzio piuttosto che litigare continuamente con i suoi colleghi:

“Solo una volta, ormai anni e anni fa, ho litigato con qualcuno in diretta. Ma solo perché le mie parole erano state fraintese. Tra l’altro, ricordo che non avevo voce quella sera, ma per litigare me la feci tornare!”.

E parlando proprio della litigata avvenuta in diretta, Carolyn ha ricordato che in quell’occasione Milly Carlucci cercò di “azzittirla” per calmare le acque in studio.

“All’epoca Milly avrebbe potuto rincarare la dose e peggiorare il tutto, invece riportò la calma. Tutte le volte mi fa capire che i problemi non vanno incoraggiati o aumentati ma affrontati con tranquillità. È educata come poche altre e questo per me costituisce un grande insegnamento considerando che ho un carattere fumantino”.