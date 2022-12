UeD: al trono over arriva Ilary Blasi? La reazione è incredibile e non mancano le critiche

Al trono over di Uomini e Donne arriva una donna che sembra essere la sosia di Ilary Blasi. Fin dal primo momento in cui ha messo piede nello studio di Maria De Filippi gli utenti hanno notato la somiglianza e il parterre maschile è impazzito per lei.

Chi è la sosia di Ilary Blasi

Il trono over di Uomini e Donne torna a far parlare di sé. I protagonisti che lo abitano – donne e uomini over 35 – creano ogni giorno dinamiche scoppiettanti che fanno divertire e appassionano il pubblico a casa.

Questa volta al centro dell’attenzione mediatica è finita una new entry del parterre femminile, una donna che assomiglia tantissimo a Ilary Blasi. Gli utenti del web la considerano la sua fotocopia, e fin dal suo ingresso il parterre maschile è rimasto affascinato dalla sua bellezza. Le foto che testimoniano la somiglianza sono impressionanti.

La donna in questione si chiama Cristina Tenuta, tra i personaggi nuovi di questa edizione di Uomini e Donne trono over.

43 anni, lavora come impiegata ed è fiera di essere una donna indipendente. Si è presentata al programma di Maria perché in questo momento della sua vita si sente pronta ad accogliere un uomo: come tutti i presenti nel parterre, Cristina vuole trovare l’amore.

“In realtà, negli ultimi anni mi sono iscritta più volte al programma, ma facevo un passo indietro ogni volta che venivo chiamata dalla redazione. Quest’anno invece ho deciso di darmi questa possibilità perché non riesco a trovare una persona adatta a me”, ha raccontato.

“Lo stesso chirurgo”

Non è di certo passata inosservata, perché Cristina – oltre ad essere molto bella – somiglia a un volto noto dello spettacolo: Ilary Blasi. Bionda come lei, con labbra carnose e taglio degli occhi da gatto, Cristina e Ilary potrebbero essere scambiate per sorelle.

La somiglianza è stata notata sia dal pubblico a casa, che dai componenti del parterre maschile che sono impazziti per lei. Inoltre, negli ultimi giorni la donna ha partecipato a una sfilata in intimo. “Conoscerai una parte della mia vita molto importante”, queste le parole scelte da Cristina che l’hanno accompagnata sul led durante la passerella.

Tornando all’incredibile somiglianza con la conduttrice dell’Isola dei Famosi, il web si è scatenato a commentare sotto i suoi post. Alcuni utenti, però, ipotizzano che Cristina si sia rivolta allo stesso chirurgo di Ilary.

“Il chirurgo è lo stesso di Ilary Blasi” ha commentato un utente. “Infatti gli assomiglia molto”, ribatte un altro. Tra i leoni da tastiera, però, c’è anche chi prende le sue difese: “Bella… e poi dolcissima..non capisco come ha fatto a corteggiare Armando, mah”.

E ancora: “Sto leggendo commenti di donne che si stanno accanendo su Cristina per le labbra e per le sopracciglia, beh vi faccio i più grandi complimenti per questi commenti davvero di basso livello”.